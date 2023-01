(AUDIO) Iași: Prietenia franco-germană, imbold pentru construcția europeană. 60 de ani de la semnarea Tratatului Elysee.

Încheierea conflictului dintre Franța și Germania și colaborarea dintre cele două țări, statuate prin Tratatul de la Elysee în 1963, oferă un model de cooperare între două țări, dar mai mult decât atât, un model de a conviețui în pace. În Europa de azi, pacea are o conotație deosebit de importantă. Cu puțin timp în urmă, războiul nu mai părea posibil în lumea civilizată.

Instututul Francez și Centrul Cultural German organizează mai multe evenimente pentru a sărbători încheierea Tratatului de la Elysee.

Joi seara, la Palatul Braunstein din Iași, a avut loc o proiecție de film care a deschis o serie de proiecții, 8 la număr, care evidențiază o parte a acestei colaborări.

Ioana Soreanu a stat de vorbă cu directorul Centrului Cultural German din Iași, Alexander Rubel și cu directorul Institutului Francez din Iași, Vincent Henry:

Ioana Soreanu: Centrul Cultural German din Iași și Institutul Francez din România ne-au invitat la film în seara aceasta. Seara franco-germană marchează 60 de ani de la semnarea Tratatului Elysee. 22 ianuarie 1963 este data exactă a semnării documentului care a pus capăt conflictului dintre cele două țări, dar a stabilit și noi perspective de colaborare în ceea ce privește securitatea, economică și culturală. Și, iată că aniversăm la Iași acest moment, domnule Alexander Rubel.

Alexander Rubel: Și la Iași, și la Cluj, și la București, peste tot și în alte țări, pentru că avem ceva de sărbătorit, fundamentul păcii în Europa Centrală. Asta este pur și simplu ce e de spus. Prin instituționalizarea relațiilor prietenești, prin schimburi de elevi, prin consultări politice la toate nivelurile, s-a produs din dușmani crunți, prieteni buni. Asta este rețeta. Nu știu de ce nu nu au înțeles mai mulți în Europa și în lume că asta este rețeta, cum să spun, formula magică a unei rezolvări, a unui conflict vechi sau dușmănii moștenite de secole.

Ioana Soreanu: Apropo de cum a înțeles Europa sau cum n-a înțeles Europa, într-un alt context, a apărut Tratatul de la Aachen, care completează Tratatul de la Elysee în 2019, domnule Vincent Henry.

Vincent Henry: Da, nu e vorba de completări, este o modalitate de a afirma și de a moderniza acest Tratat de la Elysee, de a adapta la nevoiele de azi. Cred că valoarea acestor tratate de la Elysee și de la Aachen mai târziu este dimensiunea simbolică pe care o are și care a fost deja menționată de către Alexander. Tratatul ăsta nu este baza, de exemplu, a Uniunii Europeană, este un tratat bilateral, dar prin dimensiunea lui simbolică a dat un imbold imens la construcția asta europeană, care e o construcție pașnică. Cred că asta e lecția de reținut. Pacea… noi, europeanii de azi, am trăit într-o lume, într-un continent unde nu a mai fost război și războiul, totuși, a marcat istoria noastră și asta am cam uitat, probabil, datorită eforturilor făcute de cei care au știut să depașească această ostilitate. Este pentru azi o lecție care are o rezonanță deosebit de gravă.

Ioana Soreanu: Filmul “Cei doi Alfred”, din această seară, este prima dintr-o serie de proiecții prin care este celebrat canalul european de televiziune ARTE, un post franco-german apărut în 1992, tot în urma unui tratat, un contract, poate mai bine spus, între cele două țări. ARTE este disponibil și în România. Face parte tot din acest plan de apropiere franco-german.

Alexander Rubel: Da, și vă recomand. Cei care nu aveți prin cablu deja programul ARTE, recomand să cautați pe internet, acolo sunt niște filme extraordinare și frumoase produse uneori în Franța, Germania, co-producții, un post de cultură care este, cum spun eu, subestimat pentru că nu face multă reclamă și n-are reclamă. Apropo, dacă vreți să nu vedeți reclamă și să vedeți un film fără reclamă, atunci vă uitați la ARTE.

Ioana Soreanu: Domnule Vincent Henry, este canalul de televiziune ARTE, așa un frumos rezultat al colaborării…

Vincent Henry: Da, da, da, într-adevăr, este un efect concret a ce înseamnă prietenia franco-germană în domeniul acesta audiovizual, dar și al creației artistice de cinema, fiindcă ARTE este și un producător de film și produs în Europa. Și, exact cum este prietenia între Germania și Franța motorul Uniunii Europene, unul dintre motoarele principale, ARTE este un motor pentru producția intelectuală și artistică în Europa.

(Radio Iași/Ioana Soreanu)