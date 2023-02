(AUDIO/FOTO) Piesa „Cap de bou” – „o tragedie a vieții umane”, într-o cheie comică

Publicul este, din nou, invitat la Teatrul din Stejar. Spectacolul “Cap de bou”, după un text de David Mamet, se regăsește pe afiș încă din decembrie anul trecut, când a avut premiera.

Ioana Soreanu a participat la reprezentația de vineri și ne spune de ce nu trebuie să ratăm acest spectacol.

Teatrul din Stejar ne invită la comedie: “Cap de bou”, în regia lui Vlad Cepoi.

Povestea e simplă: trei hoți pun la cale o spargere. Intriga este provocată de relațiile dintre cele trei personaje, Bobby și Teach încercând să câștige fiecare aprecierea lui Don. Comicul (de situație, de caracter și de limbaj) este întreținut de actorii Sebastian Bădărău, Theordor Ivan și Ovidiu Ivan, care interpretează trei partituri dificile.

Se râde mult la spectacolul “Cap de bou”. Publicul apreciază alegerea textului și modul în care este interpretat:

Reporter: V-a plăcut spectacolul?

“Foarte tare!”

“Story-ul a fost fain și actorii au fost mult, mult prea pe bune!”

“În primul rând, mi-a plăcut jocul. E o frescă foarte faină a vieții.”

“Extraordinar, da! Actoria fenomenală!”

“Neașteptat de bine jucat, chiar te pierdeai așa… în atmosferă.”

“Mi-a plăcut în special jocul actorului pe care l-am văzut pentru prima data. Foarte intens, foarte authentic! Nu-i prima dată când vin la Teatrul din Stejar, mă impresionează de fiecare dată, oferă altfel de spectacole față de celelalte teatre din oraș, își aleg foarte bine textele.”

Actorul Sebastian Bădărău, absolvent de Teatru la Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, un ieșean revenit, nu de multă vreme acasă, îl joacă pe Teach (Dom’ Profesor). Interpretarea sa este savuroasă, plină de energie și umor, subliniind contrastul cu finalul trist pe care îl oferă textul lui David Mamet: prăbușirea în neputința de a fi indispensabil pentru cei din jur.

Eu niciodată nu am văzut textul ca fiind o comedie pură, n-are elemente de teatru bulevardier. Adică, inspirația vine de la un text care este deja scris, al lui David Mamet, care e un text foarte frumos, unul din marile texte americane din anii ’70-’80, perioada de resuscitare a teatrului american după ce a avut o cădere prin anii ’60 cu teatru naturalist, și un text care, deși are elemente de comedie, Mamet îl descrie ca fiind o tragedie a omului, a vieții umane, o satiră a capitalismului și a ceea ce urmărim în viață: o diferență foarte mare între lucrurile pe care le presupune capitalismul, acela de a avea o gândire logică, de a te organiza, de a face bani, de a-ți duce viața sub control. Și noi, de fapt, oamenii, suntem doar emoții. Și atunci, e foarte greu să împaci cele două, emoțiile cu controlul. Nu sunt neapărat un actor de comedie. Lumea mă cam distribuie pe comedie, că au observant ei că am eu așa… un pic de umor, dar încerc foarte mult să fiu cât se poate de onest personajului, asta e… Și, la urma urmei, nu putem să facem chiar într-o cheie tragică. Textul are multe poante și atunci, ele trebuie să iasă la suprafață.

Este un spectacol la care se râde mult, tristețea este, însă, undeva acolo, în planul al doilea, revărsându-se la final. Regizorul Vlad Cepoi ne conduce de la o stare la alta, punând în valoare actorii:

Reporter: E comedie, dar se termină în lacrimi.

Vlad Cepoi: Asta m-a și atras la text, că în aparență este un text facil, o comedie cu niște oameni ridicoli. Dar, am săpat mai adânc și din ridicoli, i-am găsit aproape cehovieni, un fel de “oameni de prisos” care nu-și găsesc locul și a căror viață e haos și de aceea se și termină spectacolul într-un haos. Textul este foarte bine scris. La prima lectură m-am întrebat dacă am ales bine. După ce am lucrat cu băieții, chiar am avut o perioadă de două săptămâni, aproape trei, în care am lucrat la masă doar, și am discutat pe text și ne-am dat seama că până și un “nu” sau un “da” contează foarte mult în textul ăsta.

Așadar, dacă aveți chef de o comedie spumoasă, recomand “Cap de bou”, la Teatrul din Stejar. Este un spectacol care are tot ce trebuie: un text foarte bun, o regie și o interpretare pe măsură:

http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/01/30-ian-Soreanu-pentru-matinal.mp3

(Radio Iași/Ioana Soreanu)