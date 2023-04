(AUDIO/FOTO) Lorette Enache: Dansul – o zonă a artelor contemporane în care se împletesc toate artele performative – INTERVIU

Săptămâna aceasta este sărbătorită Ziua Internațională a Dansului. Cu acest prilej, Secția de Coregrafie a Uiversității Naționale de Artă “George Enescu” din Iași organizează câteva evenimente, astăzi și mâine, la Sala Studio a instituției de învătățământ superior și la sala Uzina cu Teatru a Teatrului Național “Vasile Alecsandri”.

Despre aceste manifestări, în interviul realizat de Ioana Soreanu.

Ioana Soreanu: 29 aprilie este Ziua Internațională a Dansului. Iașiul, prin secția de Coregrafie a Facultății de Teatru a Universității Naționale de Arte ” George Enescu”, intră în circuitul select al evenimentelor organizate cu acest prilej, diseară și mâine seară. Invitata mea în studio este doamna conf. univ. dr. Lorette Enache, sufletul secției de Coregrafie de la Iași. Ce sărbătorim mai exact pe 29 aprilie?

Lorette Enache: Mulțumesc pentru invitație, sunt onorată de fiecare dată când vin la dumneavoastră, este pentru mine o bucurie și pe de altă parte, o onoare, pentru că prin mine, așa cred eu, prin mine, studenții Facultății de Teatru, Programului de Studii Coregrafie sunt vizibili, sunt mai vizibili. Și acum, vă răspund la întrebare. Pe 29 aprilie sărbătorim Ziua Internațională a Dansului, considerându-se ca ziua de naștere a lui Georges Noverre să fie Ziua Internațională a Dansului. El cumva este inițiatorul baletului modern, este cel care a insuflat o nouă direcție dansului și așa s-a hotărât, din anul 1982, ca ziua de 29 aprilie să fie sărbătorită pe tot mapamondul ca fiind Ziua internațională a Dansului. Iar noi sărbătorim având două evenimente, respectiv, în această seară, la Sala Studio a Universității Naționale de Artă ”George Enescu”, la orele 19:00, vom avea un spectacol caleidoscop format din multe piese coregrafice și momente coregrafice ale studenților anilor I, II și III. Și încă un lucru interesant pe care aș vrea să-l menționez este că acești studenți sunt coordonați și de către cei trei doctoranzi, Alice Veliche, Pamela Tănasă Gache, Radu Alexandru. Această echipă și-a distribuit rolurile în așa fel încât fiecare student să aibă de câștigat și fiecare spectator să observe și să vizioneze un spectacol colorat, un spectacol în care se balează de la partea senzorială, la partea teatrală, la dinamici diferite, corporale. Aseară, am avut o premieră, prima premieră promoție 2023, și anume “Motum”, a tânărului viitor coregraf Denis Alexandru Matei. Un spectacol de licență abstract, un spectacol care a pornit de la anii ‘60, un spectacol în care ne putem întoarce în timp la pop-art și la acea nebunie a culorii și a vibe-ului specific. În distribuția spectacolului sunt Denis Matei, Dragoș Sabaiduc, Andrei Tcaciuc, Dragoș Munteanu, iar una dintre colegele de la Actorie, Georgiana Condurache apare pe video, având un text foarte pregnant și cu un impact, cred eu, destul de puternic asupra publicului.

Ioana Soreanu: Mâine seară, la Uzina cu Teatru, urează un triptic?

Lorette Enache: Da, mâine seară, tot la orele 19:00, la Uzina cu Teatru, în cadrul parteneriatului încheiat între Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” și Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, beneficiem de găzduirea acestui spectacol, tot cu ocazia Zilei Internaționale a Dansului, un spectacol format din trei minispectacole realizate de către foștii studenți, actuali studenți, actualii doctoranzi. Și i-aș menționa pe Alice Veliche, Radu Alexandru, Gabriel Scalschi, Andrei Tcaciuc, Juan Cruz Luque. Sunt tineri care promit, sunt tineri care deja au certificat și această sărbătoare a dansului ne unește pe toți, indiferent dacă suntem în anul I, dacă suntem absolvenți, dacă suntem doctoranți, ne unește și ne apropie. În cadrul celor două spectacole, avem invitați și câțiva balerini de la Opera Națională Română din Iași, colegi ai studenților noștri. Și iată, se creează o fuziune frumoasă, se creează o întâlnire interesantă.

Ioana Soreanu: Ce vom vedea? Spectacole de dans contemporan, când vorbim despre acest triptic de mâine.

Lorette Enache: Da, cu predilecție spectacol de dans contemporan. Noi punem accent pe această zonă a corporalității și a direcției dansului. Nu anulăm nici zona de dans neoclasic. Avem și momente în care partea de folclor a fost reinterpretată, avem momente de caracter, deci nu anulăm nimic. Noi adunăm, nu anulăm, adunăm! Și bineînțeles, la urmă, facem o selecție, trecem prin sita propriului nostru filtru creator și creativ ceea ce considerăm că este de agățat în acel moment.

Ioana Soreanu: De altfel, dansul s-a transformat foarte mult. Găsim în spectacolele de dans contemporan arte vizuale, găsim teatru, text vorbit, așa cum și spuneați, multidisciplinaritate.

Lorette Enache: Da.

Ioana Soreanu: Ne apropiem de DAM, Dans, Artă, Multidisciplinaritate care este un festival care exact asta promovează, multidisciplinaritatea dansului contemporan. Va avea loc la sfârșitul lunii iunie.

Lorette Enache: Va avea loc începând cu data de 23 iunie și se va desfășura până pe data de 29 sau 30. Tot acest plan este în lucru.

Ioana Soreanu: Este copilul dumneavoastră acest festival de dans, la a treia ediție ajuns.

Lorette Enache: Da.

Ioana Soreanu: Ce ne așteaptă anul acesta? Eu mărturisesc că îl aștept cu mare nerăbdare pentru că de fiecare dată m-am bucurat de niște evenimente și de niște spectacole cu totul deosebite.

Lorette Enache: Îmi place tare mult când ați spus că este copilul meu, pentru că eu iubesc foarte mult copiii, și eu sunt mama a doi copii și iubesc ființa umană. Acest DAM, pe lângă faptul că se dorește a fi parte dintr-un proiect finanțat de către Ministerul Educației, este un proiect cu finanțare FDI (n.r. Fondul de Dezvoltare Instituţională). Este cumva un proiect pe care îl consider necesar, necesar în spațiul românesc și în spațiul ieșan și mai ales acest demers artistic este pentru studenții noștri, cu studenții noștri și pentru publicul larg. Ne-am gândit de fiecare dată ca obiectivul principal al acestor evenimente, manifestări, ieșiri în spațiile publice să aibă adresabilitate. E foarte important, cred eu, ca persoanelor cărora noi ne adresăm să vină încetul cu încetul către noi. De foarte multe ori se pune sub lupă acest subiect, “avem public de dans contemporan?”. Îl creem, îl educăm, îl apropiem. Nimic nu se întâmplă deodată. Sigur, la început, acesta poate fi reticent, poate spune nu este mare lucru să dansezi în felul ăsta. Este foarte mare lucru și o spun din proprie experiență, și performativă și didactică, că este o zonă a artelor contemporane în care se împletesc toate artele performative. Și atunci, în momentul în care acest DAM a ajuns la a treia ediție, consider că studenții, în primul rând studenții, că ei sunt principalii actanți care vin în fața publicului. Eu întotdeauna am stat în spate. Și da, fără falsă modestie, spun că mă gândesc în fiecare an ca fiecare manifestare sau fiecare demers artistic să aibă un “ceva” specific, să aibă o treaptă superioară și din punct de vedere calitativ, și din punct de vedere energetic, și locativ, și atractiv, pentru că publicul tânăr, mai puțin tânăr și mereu tânăr are cum și ce să descifreze în demersurile noastre coregrafice. Anul trecut, am avut bucuria de a avea un public, nu numeros, foarte numeros la fiecare spectacol și la fiecare eveniment pe care l-am avut.

Ioana Soreanu: Publicul va avea din nou acces nu numai la spectacole, dar și la atelierele de dans și la celelalte evenimente, discuții despre dansul contemporan.

Lorette Enache: Da, publicul va putea veni să urmărească și să participe uneori. Unul dintre coregrafii invitați din anul acesta, Attila Bordás va crea un flashmob în spațiu stradal, ne dorim noi în Piața Unirii, vom vedea dacă vom putea obține aprobările necesare, astfel încât publicul larg să fie atras, să fie captat și cooptat, astfel încât să aibă posibilitatea să și performeze alături de performerii noștri studenți.

Ioana Soreanu: Dacă puteți să ne spuneți care vor fi invitații?

Lorette Enache: Până în momentul de față, pot spune că avem certitudinea participării la DAM a celor doi coregrafi pe care i-am invitat. Este vorba de Valentina de Piante, coregraf internațional, pedagog la UNATC ”I.L. Caragiale” București și coregraful și actorul Attila Bordás. Fiecare dintre ei vor susține ateliere, fiecare dintre ei vor finaliza un anume produs, atelierele parcurse alături de studenții de la Coregrafie, de la Actorie sau invitați.

Ioana Soreanu: Și vor participa și la dezbaterile de după spectacole, pentru că asta este foarte interesant și important, spectacolele vor fi urmate de dezbateri la care publicul va putea participa pentru a primi cheia cu care să decodifice spectacolele, ideea spectacolelor.

Lorette Enache: Da, ca și în edițiile anterioare, vom păstra formatul capitolului, să-l numesc, secțiunii dezbateri. Aceste dezbateri au fost și vor fi coordonate de Călin Ciobotari, directorul Școlii Doctorale de Teatru, și invitați. În acest moment, pot să spun doar că vor fi critic de teatru și de dans, coregrafii, cei doi coregrafi, vom putea avea alături de noi esteticieni, pedagogi. Da, în urma fiecărui spectacol există aceste dezbateri și publicul este invitat chiar să rămână și să opineze, astfel încât întâlnirile dintre echipele de realizatori, partea teoretică, estetică, spectacologică și opiniile fiecărui spectator și interpret să coroboreze și să aducă un plus valoare acelei seri. Suntem susținuți, cel puțin din cadrul Universității, suntem susținuți și avem tot sprijinul pentru ca aceste manifestări și aceste acțiuni ale noastre să iasă din spațiul universitar și să vină cât mai mult în spațiul public. Și aș vrea să mai menționez faptul că Muzeul Literaturii Române, de asemenea, a fost, și este și va fi alături de noi prin faptul că ne pun la dispoziție spațiile și de la Casa Pogor și de la Casa Muzeelor. Este un lucru extraordinar și vreau să mulțumesc pe această cale conducerii Casei Muzeelor și, în mod deosebit, doamnei Nicoleta Dabija.

