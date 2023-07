(AUDIO/FOTO) Iași: D.A.M. – punct și de la capăt

Înainte de vacanță, Iașiul a respirat dans contemporan în cea de-a treia ediție a D.A.M.3. Evenimentul devine unul consacrat în peisajul cultural al prașului. Concluzii, în dialogurile purtate de Ioana Soreanu cu doi dintre invitații speciali ai festivalului: prof uni. dr. Raluca Ianegic și profesorul Liviu Dospinescu de la Universitatea Laval, din Canada.

Cea de-a treia ediție a Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, organizat de Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași și coordonat de conf. univ.dr. Lorette Enache, de la Secția Coregrafie, s-a încheiat.

Bucuria din timpul celor 8 zile de evenimente a făcut loc și tristeții că întâlnirile cu dansul contemporan și cu admiratorii lui s-au încheiat, deocamdată. Dar, peste un an, D.A.M. va deveni D.A.M.4.

Prof. univ. dr. Raluca Ianegic, un reper în dans și în dansul contemporan, a fost prezentă la Iași pentru fiecare dintre cele trei ediții de până acum:

Reporter: Care sunt impresiile despre DAM la cald, la câteva minute după ce s-a încheiat ultima dezbatere?

Raluca Ianegic: Da, eu sunt al 3-lea an aici și am avut de fiecare dată, la fiecare ediție, surprize extraordinar de plăcute. A fost o ediție cu propuneri foarte diverse, realizate de performeri cu experiențe diverse și cu vârste diverse. Asta este, probabil, bine, pentru că de un plus de efervescență manifestărilor și dă încredere celor care au evoluat.

Reporter: Cum găsiți dansul contemporan la Iași?

Raluca Ianegic: În plină dezvoltare. Este un fenomen care corespunde întru totul uneia dintre direcțiile enunțate pe afiș, multidisciplinaritate. Iată dansul contemporan în locuri neconvenționale, la orele cele mai diverse, cu un public oprindu-se și noaptea, în jurul orei 11,00 ori 12,00, pentru a vedea manifestări în spații extrem, extrem de diverse. Și, sunt foarte bucuroasă că totalitatea reprezentațiilor sunt adaptate perfect spațiului de evoluție. Este în această multidisciplinaritate, în această artă care se desfășoară în cadrul D.A.M.-ului, o pendulare extraordinar de interesantă între spectacolul coregrafic din spațiu convențional al scenei și performance-ul din alte locuri deosebit de interesante ca poziționare citadină.

Profesorul Liviu Dospinescu de la Universitatea Laval, din Canada, a fost copleșit de emoție după spectacolul „Nomad”, semnat Juan Luque Cruz, care a încheiat ediția din acest an a D.A.M., dar și de tristețea provocată de finalul întâlnirii:

Liviu Dospinescu: Prima impresie, sincer să fiu, e că uite că veni momentul să plecăm. Ne-a rupt spectacolul ăsta ultimul, „Nomad”…

Reporter: Al lui Juan Luque Cruz.

Liviu Dospinescu: …al lui Juan Luque Cruz, care are o sensibilitate aparte, iar pentru cei care străbat drumurile în lung și-n lat, e foarte… e foarte puternică starea, emoția pe care ți-o transmite. Iar despre D.A.M. ce să spun? Eu am fost la D.A.M.1, acum sunt la D.A.M.3 și văd că toți cei pe care i-am cunoscut la D.A.M.1, sau majoritatea sunt aici și că au parcurs ceva drum, s-au încărcat cu noi experiențe și cu noi dorințe și că își duc drumul mai departe, cu inspirație.

Reporter: Care este locul dansului contemporan astăzi în peisajul cultural, în lume și în România?

Liviu Dospinescu: Cred că după o serie de experiențe și prin artele performative și prin dialogul cu noile tehnologii ale scenei, cu proiecțiile, cei mai mulți artiști mi se pare sau, mă rog, artiștii care deja au explorat lucrurile astea mi se pare că se întorc, de fapt, înapoi la dans, la corp, la vibrația corpului, la relația cu spațiu, la relația cu partenerul și la relația cu o poveste, cu o emoție. Sunt și multe, multe exemple de coregrafii care merg mai înspre abstract, însă remarc totuși că emoția, în cele mai multe din spectacolele pe care eu le văd, poate și pentru că le plac și de-aia le și caut pe astea, lucrează foarte mult cu emoții, așa cum am văzut și la Juan Luque Cruz în „Nomad” și la alte spectacole din această ediție a D.A.M.

(Radio Iași/FOTO: Amina Elena Iacob și David Dumbravă)