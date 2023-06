(AUDIO/FOTO): D.A.M.3 – Iașiul, în febra dansului contemporan

Cea de-a III-a ediție a Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate” – D.A.M., organizat de Universitatea Națională de Arte “George Enescu” și coordonat de conf. univ. dr. Lorette Enache, de la Secția Coregrafie, a ajuns la final după o săptămână plină de spectacole, conferințe și ateliere.

Miercuri seara, în Piața Unirii, s-a desfășurat un flashmob care a reprezentat produsul final al celor patru zile de workshop susținut de coregraful, dansatorul și actorul Attila Bordas, invitat în cadrul D.A.M.3:

Un reportaj de Ioana Soreanu:

Reporter: Care a fost tema workshop-ului pe care l-ați susținut cu participanții de la D.A.M.?

Atilla Bordas: Am vrut să ofer prin aceste patru workshop-uri pentru participanți, pentru coregrafi, viitori coregrafi și actori, modalități de improvizație, ceea ce se bazează în special pe improvizație de grup, o realizare colectivă comună de a produce mișcări din corpuri și a căuta conexiuni, conectivitate și spontaneitate în grup prin improvizație, plus improvizație individuală, cum ar fi interpretare individuală prin improvizație, prin intermediul improvizației.

Reporter: Și se finalizează, firesc, aceste 4 zile de workshop, cu un flashmob.

Atilla Bordas: Cu un flashmob bazat pe improvizație, în special pentru că este ireproductibil. Avem reprezentația asta aici, acum, în prezent și se naște după reguli pe care le-am descoperit împreună cu, haideți să zicem, colegii mei coregrafi la workshop-uri.

Reporter: Dar care este rolul unui flashmob, atât pentru dansatori, dar și pentru public?

Atilla Bordas: Aș putea să zic cuvinte de genul… și termeni, „rolul unui flashmob este să surprindă, să cuprindă, să semnalizeze existența și prezența artei, sau artei coregrafice, sau artelor performative – performance de dans sau happening de dans, aș numi”. Este cumva o întâmplare, care poate să fie plăcută și pentru cei care se pregătesc să vină, pentru că știu că o să dăm un flashmob bazat pe improvizație, dar și pentru oameni trecători, care în spontaneitate, se întâlnesc și se conectează cu fenomenul generat de către noi. Și mie mi se pare că are valoare de gest înspre comunitatea orașului.

Publicul din Piața Unirii, fie că a venit special pentru eveniment, fie că se afla întâmplător acolo, a fost captivat de prestația participanților. Conf. univ. dr. Ligia Cosoi, de la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte “George Enescu” din Iași a trăit cu emoție momentul:

Ligia Cosoi: Emoționant! Este greu de crezut că în Piața Unirii, într-un spațiu larg, deschis, cu trecători, poți trăi un sentiment atât de particular, cumva o emoție pură. Am admirat modul în care s-au dăruit acești tineri și da, dansul este… este o formă fantastică de exprimare și de manifestare. Mă bucur că suntem gazdele, noi, Iașiul, și protagoniști, studenții de la Universitatea de Arte, de la Facultatea de Teatru, Secția de Coregrafie și au fost – și sunt, zilele acestea – niște evenimente foarte interesante. Ar fi frumos să vină cât mai mulți spectatori.

În public s-a aflat și actorul Răzvan Conțu, de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, pasionat de dans:

Răzvan Conțu: Cred că astfel de evenimente ar trebui să se facă mai des, pentru că reacția publicului a fost una foarte bună. Chiar dimineață am fost la atelierul lui Atilla și am dansat 15 minute non-stop și am uitat de mine și lucrul ăsta îmi place, că dansul cumva te poate face să uiți de tine, de problemele tale cotidiene. Și asta mi s-a părut că s-a întâmplat acum cu performerii, că au uitat de dânșii și au dansat liber, ca și cum nimeni nu i-ar fi văzut.

Ioana Soreanu: Ce înseamnă pentru Iași organizarea unor astfel de evenimente?

Răzvan Conțu: În primul rând, aducerea publicului mai aproape de dans. Au mai fost aduse produse coregrafice și prezentate așa, ca atare, ca spectacol independent, doar că un festival care și prezintă produsele coregrafice ieșene este cu atât mai important și cu atât mai bine venit pentru cei din Iași, publicul ieșan.

(Radio Iași, FOTO: Nikole Gushuley și David Dumbravă)