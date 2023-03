(AUDIO/FOTO) Cristian Nae: În momentul în care un pictor își propune să construiască o narațiune despre istorie (…) el este cumva în siajul (…) unui jurnalist de investigație.

La Borderline Art Space din Iași, a fost vernisată, joi, expoziția artistului Ciprian Tokar. Acesta interpretează pictural imagini foto și video din istoria în desfășurare în Ucraina, din 2014 și până astăzi. Ioana Soreanu a participat la eveniment:

Ioana Soreanu: Imaginile oribile ale războiului din Ucraina, care circulă pe rețelele de socializare și în mass-media, sunt copleșitoare. Aceste imagini rămân documente importante care, mai târziu, vor spune poveștile îngrozitoare ale victimelor acestui război.

Artistul Ciprian Tokar, din Cernăuți, absolvent al Universității de Arte “George Enescu”, a deschis, aseară, la Galeria Borderline Art Space din Iași, prima sa expoziție personală care poate fi vizitată până la 26 martie. Instalația picturală se numește “Cutia neagră a crizei din Ucraina”, iar lucrările interpretează imagini din timpul Euromaidanului de la Kiev, dar și din timpul invaziei rusești din Ucraina, de la începutul căreia a trecut un an. Această instalație este ca o cutie neagră a unui avion care păstrează dovezile tragediei, a explicat Ciprian Tokar:

Ciprian Tokar: Am considerat că, criza din Ucraina, în complexitatea ei, ascunde informații care, probabil, au fost transmise de discursurile oficiale, dar nu în totalitate și, oarecum, încerc să aduc niște informații alternative despre aceste evenimente care s-au întâmplat în Ucraina, despre revoluție, despre război. Am preluat niște imagini de pe internet, din mass-media, din rețelele de socializare pe care le-am prelucrat, le-am manipulat pictural, așa încât să le transform în imagine pictată. Am încercat să adaptez de fapt niște imagini fotografice în mediul pictural.

Ioana Soreanu: Investigarea surselor de unde provin imaginile îl transformă pe artist, într-o oarecare măsură, în jurnalist. Rămâne rezerva asupra subiectivismului artistului spre deosebire de jurnalist. Scopul actului artistic nu este, în definitiv, de a stabili adevăruri, ci de a emoționa. Curatorul expoziției, conf. univ. dr. Cristian Nae, de la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași:

Cristian Nae: Este un proiect de cercetare, de investigare a imaginilor care circulă pe canalele social media, dar și a imaginilor care sunt vehiculate în mass-media care, știm foarte bine, la rândul său că este segregată: unele dintre canalele respective sprijină un anumit tip de narațiune, în particular despre războiul din Ucraina, dar nu numai; altele propun o altă interpretare a acelor evenimente. Și se poate ajunge la situație în care aceeași imagine este oferită drept evidență sau drept mărturie pentru un fapt istoric resemnificat sau reinterpretat în funcție de tipul de comentariu pe care îl găsim atunci când lecturăm respectiva imagine. În momentul în care un pictor își propune să construiască o narațiune despre istorie și mai ales despre istoria în desfășurare, el este constrâns să interogheze sursa imaginilor respective, veridicitatea lor și, făcând acest lucru, el este cumva în siajul unui reporter, unui jurnalist de investigație. Sigur, este o parte a unei cercetări artistice care nu își propune să înlocuiască și nici nu va putea înlocui, ci dimpotrivă, să complexifice o cercetare de tip jurnalistic, pentru că el nu-și propune să decidă care este adevărul despre un fapt istoric sau imaginea care chiar este adevărată și care fake news sau e manipulată, ci mai curând să stârnească publicului acest tip de scepticism, să ne facă conștienți că atunci când privim imagini, când ascultăm narațiuni, ele pot să aibă un soi de ideologie latentă și mai cu seamă să ne facă conștienți că și ele pot emoționa, ca și arta. Mi se pare că sarcina unui pictor care își asumă un proiect atât de complex și de dificil precum acela de a nara situații, procese de transformare istorică este un demers care în cele din urmă rămâne și un demers subiectiv. O cercetare artistică de acest gen devine complementară a ceea ce putem să întâlnim pe mass-media, fără, repet, să aibă pretenția de a rezolva vreo problemă istorică sau de a depozita vreun adevăr, ci mai curând de a ne emoționa și de a integra aceste narațiuni subiective și aceste complexe procese de rememorare în viața noastră.

(Radio Iași/FOTO afiș, Borderline Art Space)