(AUDIO/FOTO) Borderline Art Space: Graduation Highlights 2023

Absolvenții de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași expun zilele acestea la Galeria Borderline Art Space. Expoziția se numește Graduation Highlights 2023 și poate fi vizitată până pe 15 august.

Ioana Soreanu a participat la deschidere, joi seara.

Reporter: Pentru al optulea an consecutiv, Galeria Broderline Art Space din Iași găzduiește o expoziție care cuprinde o selecție a proiectelor absolvenților de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design.

Directorul Borderline Art Space, George Pleșu, un susținător al tinerilor artiști, observă cu amărărciune că mulți dintre absolvenți nu mai practică această meserie după un timp și că societatea are o problemă în a creea mediul potrivit pentru ca aceștia să se dezvolte:

George Pleșu: O nouă expoziție, a VIII-a ca număr, și eu când mă gândeam acum la faptul că deja am ajuns la ediția a VIII-a asta înseamnă o oarecare continuitate, dar pe de altă parte, înseamnă că dacă privim în urmă, putem avea o perspectivă a ceea ce a apărut mai interesant în ultimii opt ani din Universitatea de Arte ”George Enescu” din Iași. Demersul a început cu o expoziție a celor mai bune lucrări, am zis în momentul respectiv, a unor studenți din Iași, București și Cluj. Apoi, am mai făcut o ediție, a II-a, cu Chișinău în loc de Cluj, am vrut să creăm această axă București-Iași-Chișinău și, de la ediția a III-a încoace, am considerat că e cel mai potrivit să ne concentrăm asupra absolvenților ieșeni, pentru că scena artistică locală ar putea beneficia în primul rând de oportunitatea de a lăsa spații de exprimare acestor tineri artiști, care mulți dintre ei sunt la prima expoziție făcută în afara galeriei Universității, Și e un moment foarte bun pentru ei să vadă cum trebuie expus într-o galerie independentă și doi la mână, să vadă ce înseamnă să expună alături de colegi de-ai lor, de la alte specializări pentru că de obicei, expozițiile de licență și de dizertație, cele din care selectăm acești absolvenți, sunt organizate pe secții. În momentul în care noi am selectat opt absolvenți, ei sunt de la cinci-șase departamente diferite și e, în același timp, o ocazie foarte bună atât pentru ei, cât și pentru colegii lor, profesorii lor care vin să vadă și proiecte interdisciplinare sau de la alte secții.

Reporter: Ce ați observat de la o generație la alta în acești 8 ani, mă refer la felul în care se manifestă noile generații de artiști?

George Pleșu: E greu de spus, pentru că fiecare generație are vârfuri, are tineri foarte interesanți, deci mi-e foarte greu să trag concluzii comparative calitativ, însă altceva mai trist am observat, și ăsta un semnal de alarmă, peste 80, aproape 90% dintre cei care au expus la Bordeline Art Space, după un timp, nu mai fac artă. Și ăsta e un semnal de alarmă pentru societatea în care trăim, care nu reușește să ofere oportunități acestor tineri, repet, dintre cei pe care îi selectăm noi sunt proiecte foarte, foarte interesante. Altă concluzie, în schimb, îmbucurătoare, e că dacă acum șapte-opt ani expozițiile țineau 2-3 ore, cât dura susținerea licenței și a dizertației, acum, mai toate secțiile încearcă să organizeze expoziții care durează o săptămână sau chiar 10 zile, ceea ce oferă mai multă vizibilitate absolvenților. Am văzut că și alte galerii independente sau private din Iași fac expoziții cu absolvenți, ceea ce înseamnă că efortul pe care l-am început acum 8 ani capătă roade și tineri absolvenți beneficiază de atenția comunității.

Reporter: Unul dintre proiectele expuse la Broderline Art Space din Iași este FRACT(URĂ), apaține absolventei de Grafică, studii de master, Luiza Aivănesei și descrie condiția persoanelor cu dizabilitați, tratate mai degrabă cu milă decât cu respect. Soluția pentru aceste persoane este incluziunea, spune Luiza Aivănesei:

A pornit de la o experiență personală, eu fiind persoană cu dizabilități, tot timpul am simțit cumva că societatea noastră e fracturată, pentru că incluziunea persoanelor cu dizabilități încă nu există și de multe ori, persoane cu dizabilități sunt văzute mai mult ca un obiect de milă și mai puțin ca niște oameni normali, funcționali în societate. Pornind de la fractura mea emoțională, practic, am căutat să discut și cu alte persoane și mi-am dat seama că, chiar dacă suntem niște oameni diferiți, avem niște lucruri în comun și principalul lucru este forma de discriminare pe care am trăit-o, de la ce înseamnă incluziunea socială, generală până la cea educațională, la locuri de muncă… În felul ăsta, am creat un roman grafic care conține 32 de pagini și practic, ilustrez ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități în societate. Eu mi-aș dori să continui proiectul ăsta pentru că este asumat incomplet, deoarece incluziunea este un proces continuu. Eu n-am… n-am terminat să vorbesc despre incluziune și incluziunea nu se termină clar aici. Incluziunea începe cu noi și cumva se termină tot cu noi. Și aș vrea ca proiectul meu să aducă puțin mai multă claritate în ceea ce înseamnă să fim incluzivi. Și cred că un mod ușor de înțelege asta e vizual, pentru că mai întâi învățăm vizual și mai apoi prin alte modalități.

Reporter: Andrei Gavriliță a absolvit studiile de licență la Foto/Video și dorește să urmeze și studiile de master la aceeași secție a universității ieșene de arte. Proiectul său, intitulat „Risispit”, este, de asemenea, expus la Borderline Art Space.

Este vorba despre folosirea scanerului ca un aparat de fotografiat și, în general, ca un instrument pentru creația artistică. De asemenea, imaginile au ca subiect materialul publicitar vizual și mai ales cel tipărit, revistele comerciale ale hipermarket-urilor care sunt distribuite și produse în abundență și lucrarea tinde să aibă un mesaj ecologic, în acest sens, pentru că pune atenție pe aceste materiale ieftine și produce imagini, le reprezintă printr-o metodă de scanare care, de obicei, este folosită pentru documentarea materialelor importante, documentelor, fotografiilor importante.

Reporter: Expoziția absolvenților de la Galeria Borderline Art Space din Iași rămâne deschisă până pe 15 august.

(Radio Iași)