(AUDIO/FOTO) Actorul Doru Aftanasiu: Teatrul îl faci de plăcere sau deloc!

Cei care cochetează cu gândul de a urma o carieră în teatru, dar nu numai ei, sunt invitați, la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, la evenimentul Săptămâna Ușilor Deschise. Experiența ar putea putea fi convingătoare.

Ioana Soreanu a intrat în sălile de repetiții și aduce argumente în favoarea acestei experiențe.

Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași și-a deschis porțile, până duminică, pentru cei care doresc să afle în ce constă studiul în acest domeniu. Publicul este invitat să participe la repetiții, workshop-uri și colocvii susținute de cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii de la Actorie, Păpuși/Marionete, Regie, Coregrafie și Teatrologie. Zilnic, sunt programate la Sala Sudio a Universității, spectacole ale studenților și masteranzilor.

Am intrat ieri în Sala 51, de la etajul aș doilea, din clădirea Universității de Arte din Iași. Actorul Doru Aftanasiu era înconjurat de studenții din anul terminal, anul al treilea. Pe rând, fiecare student prezenta câte un monolog. Cu multă răbdare, atenție la detalii și cu o plăcere evidentă de a lucra cu tinerii artiști, Doru Aftanasiu dădea indicații, exemplifica, justificând fiecare gest și inflexiune a vocii.

Conf. univ. dr. Doru Aftanasiu se pregătește să se despartă de o generație de studenți actori și să preia o alta, la toamnă:

Doru Aftanasiu: În primul rând, îi aștept cu drag și îi întâmpin cu promisiunea că îmi voi face treaba cu ei. Adică, niciodată nu am glumit cu asta, deși îmi place, la cursuri, să fie distractiv, să facem teatru de plăcere, am eu vorbă ”teatrul îl faci de plăcere sau deloc”. Am avut și rezultate în toți anii ăștia, am cu ce mă mândri, am foști absolvenți care mi-s colegi, care unii au fost și premiați.

Ioana Soreanu: Dar despre tinerii absolvenți? Pentru că o generație încheie studiile de actorie anul acesta.

Doru Aftanasiu: Sunt hiper-mulțumit de ce au făcut până acum. De exemplu, o performanță: dacă la spectacolul de producție, de obicei, se lucra în ultimul semestru din an terminal, ei au scos spectacolul ăsta într-un timp record. „Lecția” de Eugen Ionescu. Și text greu, și într-o regie faină, Ovidiu Ivan, e foarte talentat, e un bun profesionist. Noi ne mai certăm ca să avem și de ce să ne împăcăm, să ne înțelegem. Chiar a făcut o treabă superbă Ovidiu cu ei. Și acum, na, ei termină. Pentru un om bun, întotdeauna se va găsi un loc. Mai am două luni cu ei și misiunea mea se încheie. A lor abia începe. Îmi aduc aminte de tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, îl simțea odată pe un elev, la zbor, îl simțea că îi era frică să plece în simplă comandă, un planorist. Și acolo îl întrebi: ”vrei să pleci singur?” Ăla i-a zis da, trebuie să-l întrebi, dar l-a simțit că îi era frică și îl țin minte și-acum cum s-a plecat așa, peste cabină, și-a zis ”Măi puștile, ai vrut aripi. Păi, le ai. Du-te și zboară cu ele acum!” Așa le zic și lor: ”Aveți aripile, trebuie să le și folosiți!”

Tinerii sunt conștienți că finalizează o etapă importantă din viața lor și se pregătesc să exploreze mai departe, înarmați cu abilitățile pe care le-au dobândit și dezvoltat la Facultatea de Teatru din Iași. I-am întrebat pe Elena Bologan, Sebastian Ilașcu, Anastasia Toderișen și Diana Furnică ce planuri au și cum descriu experiența anilor de facultate:

Elena Bologan: E un pic nostalgic, aș vrea să continue cumva. A fost o experiență destul de… destul de bună cu… na, cu bune și cu rele, cum se întâmplă de obicei la orice facultate, cred. Trebuie să fii conștient că facultatea e una și după aia oricum….

Ioana Soreanu: …. depinde de voi.

Elena Bologan: Da, da, da, exact, exact, exact. Și te dezvolți oricum singur, după.

Ioana Soreanu: Consideri că a fost decizia corectă să dai la teatru?

Sebastian Ilașcu: Nu știu, mă mai gândesc. Nu sunt foarte sigur ce fac mai departe.

Ioana Soreanu: Teatru sau altceva, vrei să schimbi domeniul?

Sebastian Ilașcu: Nu sunt foarte sigur de teatru, pentru că dacă ar fi să fie mai departe, aș vrea să fie foarte asumat, nu să fie o încercare.

Ioana Soreanu: Consideri că experiența asta te-a ajutat indiferent de alegerile pe care le vei face mai departe?

Sebastian Ilașcu: Da, consider că m-a ajutat, cel puțin pe plan personal. Înainte, eram din altă zonă, am făcut arte plastice unde… acolo, e artistul cu el. Aici, e artistul cu publicul, artistul cu regizorul (râde), cu scenograful. Și consider că pe partea asta, cu oamenii, m-a ajutat mai mult….

Ioana Soreanu: …comunicarea

Sebastian Ilașcu: … da, comunicarea de toate felurile (râde).

Ioana Soreanu: Aceeași întrebare, a fost decizia corectă venirea la teatru?

Anastasia Toderișen: Da, a fost o decizie bună, chiar dacă eu aș vrea să mă direcționez mai mult pe film decât pe teatru. Am baza stanislavskiană care o să mă ajute și acolo, și acolo, și o să am de unde să aleg.

Ioana Soreanu: Ce veți face mai departe?

Diana Furnică: Privesc spre viitor cu speranță, în sensul că voi încerca să dau mai multe casting-uri în diverse teatre pentru a intra în cât mai multe proiecte. Îmi doresc să continui cu teatrul. Cred că indiferent cât de mult ai munci ca actor, îți trebuie și un pic de noroc. Se încheie o etapă și clar va începe alta în parcursul meu profesional. Cred că am evoluat destul de mult.

