(AUDIO/FOTO) “A fi sau a nu fi” – Hamlet, în cinci interpretări

Un proiect regizoral având ca temă monologul lui Hamlet a fost găzduit, miercuri, de Casa Muzeelor din Iași. Spațiul a stimulat creativitatea studenților de la Regie, spre satisfacția publicului, ne-a povestit Ioana Soreanu:

Ioana Soreanu: Casa Muzeelor din Iași a devenit și o casă primitoare pentru manifestările artistice, mai ales pentru forme inedite de spectacol. Coordonatoarea Casei Muzeelor, Nicoleta Dabija este autoarea acestei deschideri. Miercuri după-amiază, publicul a fost invitat la proiectul regizoral intitulat “Simultan Shakespeare”, un studiu al monologului lui Hamlet în cinci concepții regizorale, în cinci interpretări. Studenții din anul al II-lea de la Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași, coordonați de lect. univ. dr. Antonella Cornici și de asist. univ. dr. Cristi Avram, au primit un text, au ales un spațiu din Casa Muzeelor și au creat în decorul respectiv, fiecare, propria variantă a monologului shakespearian.

Antonella Cornici: În Anul II, la Atelierul de Creație, studiem scena monologului – decupaj regizoral, adică încercăm să găsim pe această scenă care provoacă un dezechilibru, uneori, în spectacol, diferite surse de a o replasa în textul inițial, de a o ritma, de a o descompune, de a o dialoga ș.a.m.d. Pentru că în primul semestru se face Shakespeare, am rămas tot în zona dramaturgiei shakespeariene și la Atelierul de Creație și am ales acest ”a fi sau a nu fi” al lui Hamlet și ne-am propus să ieșim din facultate și să exploatăm și alte spații. Și, întrucât spațiile de la ”Casa Muzeelor” cumva ni s-a părut că se potrivesc pe textul lui Hamlet, am venit cu studenții, și-au ales spațiile, fiecare și-a găsit propria viziune așa cum a considerat și în funcție de spațiu, cumva, scenografia a fost asigurată de alegerea spațiului și bineînțeles, în funcție de viziunile lor au apărut elemente de tehnică, elemente care existau poate în săli și trebuia să folosim, plasme, proiecții, ș.a.m.d. N-am mai făcut acest lucru, e prima dată când se face, dar cred că e un început și cred că se poate dezvolta pentru că am pus în valoare și aceste spații, credem noi, și ei au ieșit din zona facultății.

Ioana Soreanu: Spectatorii au mers din sală în sală, cei cinci actori (Valentin Mocanu, Cosmin Manoliu, Răzvan Conțu, Dumitru Georgescu și Ionuț Cornilă) recitând textul din nou, și din nou, în spirală, vocile lor suprapunându-se, uneori, pe holuri. Efectul asupra publicului a fost tulburător:

Cristi Avram: Monologul lui Hamlet e un fragment de text tulburător și atunci, relocat și rostit ca într-o spirală, de mai multe ori la rând, de către actori, probabil că a stârnit și în spectatori ceea ce a stârnit și în actori, dovadă că de fiecare dată când s-a reluat, ca într-o buclă, monologul, energia lor și dinamismul erau tot mai crescute. Ne bucură dacă am tulburat într-un mod pozitiv și faptul că treceau dintr-o sală în alta cred că e un lucru interesant și să auzi chiar și pe hol ecourile aceluiași monolog din diferite spații, din diferite încăperi și, la un moment dat, să-l descoperi într-una din săli, cred că a fost un lucru interesant.

Ioana Soreanu: Textul a fost adaptat la scenografia impusă de spațiile alese. Actorul Ionuț Cornilă, de la Teatrul Național din Iași, și regizorul aspirant Ioan Ursulescu au spus povestea teribilă a Pogromului.

Ionuț Cornilă: Dacă stăm să ne gândim doar la primul vers din monolog, ”a fi sau a nu fi”, cred că se leagă foarte bine cu nenorocirea Pogromului, pentru că în situație dintre acestea limită, stai și te gândești foarte tare dacă merită sau nu merită să înfrunți tot ce îți aruncă viața câteodată într-un mod absolut nedrept. Cum o fi mai bine? Să trăim și să înfruntăm viața, sau să murim și să terminăm cu toate?

Ioana Soreanu: Florin Valacu a folosit Sala Interactivă și a construit împreună cu Dumitru Georgescu, de asemenea actor la Teatrul Național din Iași, un Hamlet interiorizat.

Dumitru Georgescu: Au fost multe discuții cu regizorul, cu Florin Valacu. Am pornit pe mai multe teme de improvizație. Am rămas la ideea că totul se întâmplă în mintea lui Hamlet, că își caută cuvintele, că e un zbucium interior pe care nu îl poate vocaliza, e ca un strigăt mut… și discuțiile noastre pe ce am putea, pe ce acțiune, pe ce este relevant, pe ce simte Hamlet fără să-l focalizeze, pe vocea domnului Ion Caramitru.

Ioana Soreanu: Alte trei concepții ale monologului lui Hamlet au aparținut studenților regizori Robert Vlad, Andrei Piu și Alexandra Bandac.

(Radio Iași, FOTO afiș/Facebook Antonella Cornici)