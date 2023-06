(AUDIO) Excelența în medicina ieșeană: generația 1978 – 45 de ani de la absolvire

La Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași s-a desfășurat, în weekend un moment important și plin de emoție pentru generația care a absolvit în 1978. Întâlnirea din Aula „George Emil Palade” a adunat nume cu rezonanță în medicina românească și din alte centre medicale importante din lume.

Un reportaj de Ioana Soreanu:

Promoția 1978 a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a sărbătorit în weekend, 45 de ani de la absolvire. Este una dintre promoțiile strălucite ale instituției de învățământ superior și care a dat anvergură acesteia și medicinei ieșene. Medici renumiți astăzi, în țară și în străinătate, profesori acum, mulți dintre ei, au rememorat momentele plăcute ale studenției și primii pași în meseria aceasta în care au fost îndrumați de nume importante în domeniu.

Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu:

Mircea Onofriescu: Au venit din lume și din toată România mulți colegi care să-și aducă aminte de minunatul Iași universitar, amintirile de studenție și de tinerețe, viața de cămin. Să ne amintim de minunații profesori pe care i-am avut, niște personalități de excepție. Sunt mulți colegi de excepție. Aș începe cu cei care au venit cel mai de departe: Andrei Braister, care este profesor de hematologie în Israel, aș vorbit de Nana Finkelstine, care a venit din Franța și care este specialist de renume în terapia durerii, aș vorbi de Romeo Posteucă, care a venit din Germania și care se ocupă de medicina holistică, dar am avut și profesori de excepție, cum ar fi colegii noștri Traian Mihăescu, în pneumologie, persoană reprezentativă, alături de el, tot în pneumologie, colegul nostru Tudorache de la Timișoara, doamna profesor Cătălina Arsenescu, reprezentant al cardiologiei ieșene. Trebuie să îl amintesc pe colegul Florentin Dumitrache în specialitatea obstetrică-ginecologie, Dana Baran, colega noastră de la istoria medicinei, care a organizat anul trecut Congresul Mondial de Istoria Medicinei, aici, la Iași, și mulți mulți colegi care au fost șefi de secții, conducători de spitale, conducători de departamente medicale. E o promoție care cred că ne-am realizat foarte frumos destinul. Un lucru pe care trebuie să-l reamintesc că este faptul că am avut niște profesori de excepție, care au reușit să ne însufle atât cunoștințe medicale, dar și modul de comportare cu omul bolnav sau cu oamenii din jurul nostru și aș putea să-i amintesc pe foarte mulți. Îmi vine minte academicianul Hăulică, cu care am făcut fiziologia, profesorul Adomnicăi și Petrovanu cu care am făcut anatomia, profesorul Ababei, care a venit din Suedia și cu care făceam biochimia, profesorul Sava Dumitrescu, care a fost și rectorul Universității Medicine din Iași, profesorul Negoiță, o altă somitate, profesorul Popa, George Popa, care a scris niște cărți cu totul și cu totul remarcabile, care traducea din franceză pe Omar Khayyam. Cred că aș putea…

Ioana Soreanu: Personalități, nu doar în domeniul medicinei, ci culturale.

Mircea Onofriescu: …culturale, da, și cred că aș putea vorbi jumătate de oră despre profesorii noștri de excepție, care au reușit să ne îndrume și să ne învețe, încât ne-am făcut datoria, zic eu, cu brio acolo unde am lucrat.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu a fost alături de această generație, subliniind importanța acesteia și a tuturor celor care au absolvit universitatea ieșeană de medicină:

Viorel Scripcariu: Da, este o generație de aur, foarte mulți dintre domniile lor au ajuns în poziții foarte importante, chiar în cadrul universității. Mă bucur să fiu alături de ei, pentru că am putea spune că am fost colegi de facultate. Ei, când au terminat, în 78, eu eram boboc și îmi face plăcere să fiu prezent. Fiecare dintre promoțiile universității, la cele patru facultăți, poartă în ele valoarea intrinsecă a universității și foarte mulți dintre domniile lor sunt și cadre didactice ale universității, dar și medici valoroși în medicina românească și nu numai.