Zilele UMF Iași: 141 de ani de excelență în educația medicală ieșeană

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași sărbătorește, în perioada 7-12 decembrie, împlinirea a 141 de ani de la înființarea Facultății de Medicină în cadrul Universității din Iași -prima universitate din Principatele Române.

Zilele UMF Iași 2020 vor fi marcate în acest an printr-un program complex, transmis online, care cuprinde inaugurarea modernului Centru de Simulare „Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir”, prelegeri științifice și culturale, Zilele Porților Deschise pentru viitorii studenți de la programele cu predare în engleză și franceză, lansări de carte și celebrarea a 55 de ani de la reînființarea Facultății de Farmacie.

„A fost un an greu, plin de provocări, dar iată că am supraviețuit și pot spune că am ieșit învingători din această luptă, pentru că am știut să fim solidari, empatici și rezilienți. Prestigiul universității noastre este certificat de prezența noastră constantă în cele mai importante clasamente de evaluare universitară naționale și internaționale, dar valoarea se arată mai ales în momente de criză și le mulțumesc tuturor colegilor, dar și studenților, pentru activitatea și conduita ireproșabilă pe care au avut-o în toată această perioadă. Am trecut la învățământul online într-un timp record, am reușit să organizăm cu succes concursurile de admitere și de rezidențiat și ne-am implicat cu toate resursele în lupta împotriva Covid 19. În acest context special, invit nu doar comunitatea academică a Universității noastre, ci pe toți ieșenii, să ni se alăture virtual la manifestările dedicate Zilelor UMF Iași”, a transmis prof. univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

„Provocările știintei și tehnicii în secolul al XXI-lea”

Ceremonia aniversară care va avea loc vineri, 11 decembrie, de la ora 9.30, în Aula „Alexandru Tzaicu” a Centrului de Simulare „Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir”, va debuta cu discursurile conducerii UMF Iași, precum și a oficialităților Iașului. În cadrul ceremoniei, Universitatea își va premia, ca în fiecare an, profesorii emeriți și profesorii onorifici ai Senatului, dar și pe absolventul Facultății de Medicină care a reușit performanța de a obține cea mai mare medie din țară la concursul de rezidențiat din acest an.

De la ora 11.00, seria Conferințelor Culturale „Grigore T. Popa” continuă cu prelegerea domnului academician Bogdan C. Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, intitulată „Provocările știintei și tehnicii în secolul al XXI-lea”.

Portes Ouvertes / Open Days

În premieră, Universitatea organizează, în perioada 7-11 decembrie, Zilele Porților deschise pentru viitorii studenți internaționali, eveniment care se va desfășura exclusiv online. În cadrul acestei prime ediții vor avea loc prezentări ale specializărilor Medicină, Medicină Dentară și Balneofiziokinetoterapie, susținute de cadre didactice și studenți atât în limba engleză, cât și în limba franceză. Prezentările, care se vor desfășura pe platforma Zoom, vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Zilele Educației Medicale

Ca în fiecare an, Zilele UMF Iași conțin un consistent program științific desfășurat pe platformele Microsoft Teams și Zoom, reprezentat atât la nivelul fiecărei facultăți, prin conferințe și workshopuri susținute de reputați speakeri naționali și internaționali, cât și prin Zilele Educației Medicale, organizate de către societățile studențești ale Universității, care abordează o gamă largă de subiecte medicale, prezentate într-o manieră interesantă și insolită, precum „De la lipitori, șopârle și șerpi, la antitromboticele contemporane” sau „Fiziologia scufundărilor la mare adâncime și afecțiunile hiperbarice”.

În acest an, tradiționalul Bal al Iernii, eveniment caritabil organizat de către Societatea Studenților Mediciniști Iași pentru Centrul de Plasament de la Bogdanesti, se va desfășura într-un mod inedit, sub forma unor filmulețe cu momente artistice distribuite pe rețelele de socializare în toată perioada Zilelor UMF Iași.

Facultatea de Farmacie: „55 de ani de existență în cadrul Almei Mater – UMF „Grigore T. Popa” din Iași”

Zilele UMF Iași continuă sâmbătă, 12 decembrie, de la ora 10.00, cu festivitatea aniversară a Facultății de Farmacie, „55 de ani de existență în cadrul Almei Mater – UMF «Grigore T. Popa» din Iași”. Evenimentul va fi moderat de dr. Richard Constantinescu, titularul disciplinei de istorie a medicinei din cadrul UMF Iași, care a pregătit pentru această aniversare specială o serie de materiale în premieră. În cadrul festivității, care se va desfășura, într-un cadru restrâns, în Aula „George Emil Palade” și care va fi transmisă online pe canalul YouTube ale Universității, vor fi prezentate mărturii ale decanilor facultății, dar și un documentar realizat la Muzeul „Marțian Cotrău”. De la ora 12.00, va avea loc masa rotundă „Antreprenori de succes”, având ca invitați pe Ioan Nani, Director General Compania Antibiotice SA, Toni Hrițac, redactor-șef al publicației „Ziarul de Iași” și Gabriel Mardarasevici, om de afaceri.

