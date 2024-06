Este o vară atipică, cu fenomene meteo extreme grindină, ploi torenţiale şi temperaturi caniculare.

Specialiştii se aşteaptă ca acestea să se accentueze în perioada următoare.

Vrancea este unul dintre judeţele protejate de un sistem antigrindină funcţional încă din 2016, sistem care are din ce în ce mai mult de lucru în ultima perioadă, aşa cum explică Ionuţ-Lucian Lazăr, director de program din partea operatorului autorizat.

Ionuţ-Lucian Lazăr: Fenomenele, în acest an, cel puţin, sunt uşor atipice faţă de anii anteriori, pentru că sunt mult mai bine dezvoltate şi cu o încărcătură de grindină de dimensiuni mult mai mari faţă de anii trecuţi. Ne aşteptăm ca în acest an fenomenele meteo extreme să fie din ce în ce mai puternice. Chiar estimau colegii mei faptul că anul acesta va fi, din punct de vedere al fenomenelor extreme, cel mai dur an din 2016 până în prezent.

De la începutul acestui sezon, care a debutat pe 15 aprilie, au fost lansate 94 de rachete anti-grindină, care au avut eficienţă în combatere a acestui fenomen.

Utilizarea sistemului a fost vehement contestată de unii fermieri din Vrancea, care au susţinut că lansarea rachetelor antigrindină duce la diminuarea sau la stoparea ploilor, situaţie neconfirmată însă de studiile ştiinţifice. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)