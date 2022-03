Vaslui: 14.000 de cetăţeni ucraineni au trecut prin PTF Albiţa în ultima săptămână

Un număr de 14.009 cetăţeni ucraineni au intrat în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, de pe data de 23 februarie până în 2 martie, au informat reprezentanţii Instituţiei Prefectului Vaslui.

Dintre aceştia, 2.890 de cetăţeni au trecut frontiera în ultimele 24 de ore.

Potrivit autorităţilor, se lucrează pentru amenajarea a două tabere pentru refugiaţi în municipiile Bârlad şi Huşi, dar până la această dată cetăţenii ucraineni s-au aflat doar în tranzit în judeţul Vaslui, nefiind înregistrate cereri pentru dobândirea statutului de refugiat sau pentru azil politic.

Prefectul judeţului Vaslui, Daniel Onofrei, a declarat că a fost amplasată o tabără pentru refugiaţi în municipiul Huşi şi va începe amenajarea unei astfel de tabere în municipiul Bârlad, urmând ca în funcţie de solicitări să existe locuri special amenajate pentru refugiaţii ucraineni şi în alte zone din judeţ.

‘Avem o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi pe care putem să o încărcăm la maximum sau putem să ducem progresiv, când avem nevoie. Pe aceste suprafeţe amplasăm mai puţine corturi şi mai multe cabinete modulare, containere. Nu am vrea să le montăm pe toate într-o anumită zonă, când de fapt ne-ar trebui mai multe în altă zonă. Am început de aseară amenajarea şi dacă va fi necesară suplimentarea acestor spaţii, vom merge până la ocuparea întregii suprafeţe’, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul de Vaslui, Daniel Onofrei.

Până la această dată, majoritatea cetăţenilor ucraineni care au intrat în ţara noastră prin PTF Albiţa nu au rămas pe teritoriul judeţului Vaslui şi au precizat că nu doresc să rămână în România ci să meargă în ţări din Vestul Europei.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)