Titlu important pentru o echipă de elevi de la Liceul Agricol din Miroslava

Miercuri, 27 mai 2020, Junior Achievement România (JAR) a premiat start-up-urile câștigătoare din finala națională a competiției europene de antreprenoriat Company of the year 2020. Finala națională a competiției de antreprenoriat Junior Achievement JA) Compania Anului 2020 a fost marcată printr-un mod inedit de desfășurare. Tinerii antreprenori și-au expus afacerile pilot prin intermediul unei platforme online, încercând să impresioneze juriul cu idei inovatoare din diverse domenii, precum: tehnologie, e-commerce, afaceri sociale, industrii creative, educație sau agricultură. Programul “Compania” derulat de JA Romania le oferă elevilor o experienţă reală de antreprenoriat, prin care aceştia au oportunitatea de a transforma o idee într-o afacere pilot, împreună cu colegii.

Din 243 de echipe din toată ţara, doar 18 dintre ele formate din elevi şi 16 echipe formate din studenţi s-au calificat în marea finală, printre care şi echipa Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava. Liceul a fost reprezentat de elevii Andra Andriucă, Marius Popanu, Iulia Băncilă, Lavinia Palaghia, Bianca Maistru de la specializările Tehnician Veterinar şi Bucătar, sub coordonarea profesorului Casiana Agatha Petrescu.

La secţiunea AgriBusiness, echipa Rainbow de la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava a câştigat premiul AgriBusiness Award, în valoare de 3000 de dolari. Ideea de afacere propusă de liceeni a fost obţinerea de paste colorate cu piure din legume şi fructe (sfeclă roşie, spanac, morcov, afine şi mure) în laboratoarele de industrie alimentară ale şcolii, cu materii prime de la producători locali. Chef Scărlătescu a recomandat pastele făcute de elevi, gătite cu 3 sortimente de ciuperci, vinete şi trase în sos de unt.

„Participarea la Compania Anului a fost mai mult decât o simplă competiție, a fost o întreagă călătorie în lumea minunată a antreprenoriatului. Prin participarea la programele Junior Achievement implementate în liceul nostru, am reușit să-mi dezvolt multiple aptitudini. Am învățat lecții despre seriozitate, muncă susținută și creativitate, explorându-mi propriile limite și, deseori, depășindu-le. Am învățat cât de mult contează și cu cine călătorești, nu numai destinația finală, de aceea țin să mai mulțumesc încă odată Junior Achievement și Romanian American Foundation. Vrem să îi mulţumim lui Chef Scărlătescu pentru sfaturile şi recomandările oferite pe perioada acestei competiţii! Ca orice antreprenori de succes, deja ne gândim cum să investim eficient banii câștigați din premiu, pentru a dezvolta Compania Rainbow”, a transmis Andra Andriucă, reprezentanta echipei Rainbow de la Liceul Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu din Miroslava.

(Comunicat de presă)