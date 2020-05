Șomajul tehnic, prelungit până la data de 1 iunie. Ce a mai decis Guvernul

UPDATE – Guvernul a decis joi prelungirea şomajului tehnic până la data de 1 iunie, cu posibilitatea menţinerii acestei forme de sprijin în domeniile care vor fi în continuare restricţionate, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, a anunţat viceprim-ministrul Raluca Turcan.

‘Guvernul a decis astăzi prelungirea şomajului tehnic până la data de 1 iunie 2020 cu posibilitatea menţinerii acestei forme de sprijin în domeniile care vor fi în continuare restricţionate în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice. Vorbim deopotrivă despre angajaţi cu contracte individuale de muncă, dar şi despre profesii liberale, PFA şi alte categorii de profesionişti. Intenţia noastră declarată este, aşadar, să acordăm această formă de sprijin şi, în paralel, cu data de 1 iunie să venim cu măsuri active’, a declarat Raluca Turcan, la finalul şedinţei de Guvern.

Ea a precizat că măsura face parte dintr-o ordonanţă de urgenţă adoptată de Executiv pentru prelungirea unor măsuri de sprijin pe mai multe domenii, printre care şi cel al protecţiei sociale, pentru oameni şi companii după perioada stării de urgenţă.

‘Aceste măsurile se vor aplica pentru o perioadă limitată de timp şi doar în unele domenii pentru care se vor menţine restricţii, acestea vor merge în paralel cu măsurile active de relansare a economiei şi de sprijin ţintit pentru categoriile vulnerabile’, a menţionat Turcan.

Vicepremierul a mai anunţat că tot în domeniul protecţiei sociale s-a aprobat prelungirea măsurii ‘de acordare de zile libere plătite pentru părinţi pe perioada suspendării cursurilor anului şcolar, adică până pe 12 iunie 2020’.

Totodată, ea a arătat că instituţiile publice şi companiile cu un număr mai mare de 50 de angajaţi vor avea obligaţia de a stabili programe individualizate de muncă, ”astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră de la începerea şi terminarea programului pe o perioadă de trei ore”.

”În felul acesta, în locurile unde există aglomerări foarte mari, încercăm să creăm o departajare a fluxurilor de oameni, tocmai pentru a proteja sănătatea acestora. Am prelungit până la 31 mai 2020 acordarea unor drepturi de asistenţă socială pentru cei care se află în plată în momentul acesta şi vorbim despre concedii şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, pentru îngrijirea copilului cu handicap sau pentru acomodarea în cazul încredinţării copilului spre adopţie’, a mai afirmat Turcan.

UPDATE – Guvernul a decis prelungirea, până la 15 iunie, a termenului până la care se pot înainta către instituţiile de credit cererile de suspendare a plăţii ratelor, precum şi termenul de eliberare a certificatelor de situaţie de urgenţă, a anunţat, joi, vicepremierul Raluca Turcan.

Turcan a precizat şi că pe perioada stării de alertă sunt interzise deconectările consumatorilor de la reţeaua de gaz, electricitate, apă-canal şi salubritate.

‘Se prelungeşte, până la data de 15 iunie 2020, termenul de eliberare a certificatelor de situaţii de urgenţă pentru operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei. Pe perioada stării de alertă, se interzic deconectările consumatorilor de la reţeaua de gaz, electricitate, apă-canal şi salubritate. Se prelungeşte, până la data de 15 iunie 2020, termenul până la care se pot înainta către instituţiile de credit cererile de suspendare a plăţii ratelor’, a precizat Turcan după şedinţa de guvern.

UPDATE – Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat joi adoptarea unei ordonanţe de urgenţă conform căreia operatorii de transport vor avea obligaţia să asigure transportul gratuit al elevilor, sub sancţiunea încetării contractelor.

‘Astăzi, am făcut un pas extrem de important într-o problemă despre care au vorbit guverne la rând, dar pe care niciun guvern nu l-a realizat până la Guvernul Orban. Vorbim despre transportul gratuit pentru elevi. Astăzi, prin ordonanţa de urgenţă, am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancţiunea încetării contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport, sau chiar a retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean’, a arătat vicepremierul, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei de guvern.

Potrivit lui Turcan, consiliile judeţene vor avea obligaţia să includă această condiţie în contractele cu operatorii de transport.

‘În felul acesta sute de mii de copii care până acum erau văduviţi de un drept fundamental – şi anume de educaţie gratuită de calitate, dar şi de siguranţă a vieţii personale – au primit o mână de ajutor din partea Guvernului Orban. Cum se derulează acest proces? Licenţele au fost prelungite, consiliile judeţene preiau aceste licenţe sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport şi au obligaţia să pună această condiţie, ca aceştia să realizeze transportul gratuit’, a spus Turcan.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă va fi condus de premierul Ludovic Orban şi se va reuni în prima şedinţă joi seară, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

‘Comitetul Naţional (Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă – n.r.) va funcţia sub conducerea nemijlocită a prim-ministrului şi va avea 3 vicepreşedinţi în persoana ministrului Afacerilor Interne, ministrului Lucrărilor Publice, având în vedere că la nivel judeţean şi preşedinţii consiliilor judeţene fac parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ca şi vicepreşedinţi, şi secretarul de stat şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Totodată, am mai inclus membri în acest comitet, cum sunt inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau directorul general al Direcţiei Generale de Management Operaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne’, a declarat Marcel Vela, la finalul şedinţei de Guvern.

El a precizat că, în baza ordonanţei de urgenţă aprobată de Guvern, se va convoca, joi seară, prima şedinţă în noua formulă şi în noua denumire – Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

