Piața Producătorilor Locali din Zona Metropolitană Iași (Bârnova, 10 – 11 septembrie)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) organizează, în colaborare cu GRAMMA Wines, Primăria comunei Bârnova, Rotary Iași 2000, Meat Concept Store, Interact Iași, al doilea eveniment din cadrul proiectului “Piața Metropolitană”, care va avea loc în sat Vișan, comuna Bârnova, pe terenul din apropierea fabricii GRAMMA Wines, în perioada 10-11 septembrie 2022, orele 9:30-20:00.

Scopul acestui proiect este de a veni în sprijinul producătorilor locali reunind cele mai bune produse locale pentru cetățenii zonei metropolitane Iași, prin organizarea mai multor piețe metropolitane. Acestea vor funcționa sub forma unor piețe volante cu frecvență constantă și vor reuni o gamă largă de produse tradiționale puse la dispoziție de către producătorii locali. Pe lângă varietatea de produse expuse va exista o zonă destinată copiilor, unde aceștia vor putea participa la diverse ateliere unde își vor dezvolta imaginația și îndemânarea, precum și o zonă de food&drinks.

„Sunt onorat și totodată am deosebita plăcere de a vă invita la Piața Metropolitană din Bârnova, într-o atmosferă prietenoasă și primitoare, pe 10-11 septembrie 2022. Am fost mereu de partea oamenilor harnici, cu inițiativă, a fermierilor și producătorilor locali, i-am încurajat și le-am apreciat munca la adevărata ei valoare. Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să cumpărați cât mai des direct de la producători pentru a le răsplăti truda și a vă bucura de sănătatea și gustul autentic al fructelor și legumelor românești, precum și de preparatele ce respectă rețetele tradiționale, a căror aromă ne va aduce aminte de gustul mâncării din copilărie. Vă așteptăm cu mult drag, în număr cât mai mare!” este invitația domnului Mihai BALAN, primarul comunei Bârnova pentru toți locuitorii zonei metropolitane.

„Acest proiect s-a născut dintr-o nevoie reală pe care am constat-o în urma discuțiilor cu membrii metropolitani, pe teren. Micii producători tradiționali, muncesc cu pasiune și dedicare pentru ca toate produsele lor să fie la cea mai mare calitate și merită să fie cunoscuți de cât mai multe persoane. Am observat și interesul crescut al oamenilor pentru produse și alimente sănătoase și din acest motiv am implementat acest proiect, pentru a oferi oportunitatea creării unui spațiu de întâlnire, ca într-o familie, liniștit și relaxat, între cerere și ofertă. Primul eveniment din cadrul proiectului Piața Metropolitană ne-a depășit așteptările, fapt ce ne demonstrează din nou că nevoia identificată este reală și sunt foarte bine primite soluțiile gândite de noi” a declarat domnul Grigore NEPOTU, directorul executiv al ADI Zona Metropolitană Iași.

„Implicarea noastră în organizarea Pieței Metropolitane de la Bârnova a venit natural, ca parte a responsabilității față de comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, pentru ca aceasta să se dezvolte frumos și continuu. Este nevoie de cât mai multe inițiative de acest gen, iar firma noastră susține și sprijină activ proiectele care aduc un plus valoare comunității Bârnova. Doar împreună putem să ne dezvoltăm și îmi doresc să ne întâlnim în număr cât mai mare la Piața Metropolitană Bârnova” a transmis domnul Marian OLTEANU, manager GRAMMA Wines.

Teritoriul zonei metropolitane Iași, care în prezent este format din 22 comune (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria, Scânteia), va fi împărțit în mai multe zone cu stabilirea de comun acord a comunei pe teritoriul căreia va avea loc piața volantă, ulterior având loc și fixarea unui calendar agreat de către toți cei implicați. Următoarele ediții ale Pieței metropolitane vor fi anunțate în curând.

Aceste piețe la nivel metropolitan vor funcționa sub forma unor piețe volante cu frecvență constantă (mai multe pe an, în fiecare an) astfel încât să devină cunoscute cetățenilor și să intre în rutina lor de consumatori.

Pe lista participanților la Piața Metropolitană Bârnova vor fi produse apicole, vin, carmangerie, lactate, zacuscă, panificație, condimente, ceaiuri, mere, struguri, lavanda, fructe deshidratate și multe alte fructe și legume diverse.

Dintre producătorii care și-au anunțat prezența amintim: “GRAMMA Wines”, ”Meat Concept”, „Apicris Natura”, “Prisaca Bârnova”, “Taina vie”, “Svarga Loka/Tărâmul Zeilor”, “Mânăstirea Bârnova”, “Dovis”, Fabrica de Fum, “On Leaf”, “Roade și Merinde”, Terramold – livada de mere, ”Casa Marcu”, Aura Essential”, ”Scrijele de la Bunica”, “Povești din lemn”, Artis Ana Decor SRL plus multe ateliere pentru copii și rulote cu food&drinks (Cheffa, Teo’s Cafe, etc)

Vă așteptăm la Piața Metropolitană Bârnova să interacționați cu producătorii și poveștile lor și să vă aprovizionați cu produse proaspete și sănătoase!