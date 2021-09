Ordonanţă privind compensarea preţurilor la energie, discutată în primă lectură; a fost abordată şi plafonarea preţului

Prim-ministrul Florin Cîţu a informat, miercuri, că, în cadrul şedinţei de Guvern, a fost discutată în primă lectură o ordonanţă care vizează compensarea preţurilor la energie şi gaz.

El a estimat că Ministerul Muncii, Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor vor prezenta până săptămâna viitoare o soluţie privind compensarea pentru clienţii casnici şi noncasnici.

‘Este vorba despre compensarea preţurilor la energie şi gaz. Am avut o discuţie foarte bună în şedinţa de Guvern de astăzi. Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor să vină cu o formă finală. Aş vrea să fie completată forma şi schema cu soluţii pentru compensarea clienţilor non-casnici. Până acum, am vorbit de clienţii casnici. Aş vrea să vorbim şi de clienţii non-casnici, în special IMM-uri. Ministerul Muncii trebuie implicat, pentru că e vorba de compensarea consumatorului casnic şi ne gândim cum să facem acest lucru cât mai simplu’, a arătat premierul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

El a menţionat că a fost abordată şi tema plafonării preţului la gaze.

‘Tot în şedinţa de Guvern de astăzi, am avut discuţii despre plafonarea preţului la gaze. Am introdus această temă în dezbatere în Guvern. Domnul ministru, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor discuta şi cu Comisia Europeană. Sunt mai multe variante la care ne gândim, dar am vrut să avem şi această variantă. Căutăm cele mai bune soluţii pentru această perioadă, în care preţurile la energie şi gaz au crescut pentru consumatori casnici şi cei non-casnici, în special până în 31 martie’, a precizat Cîţu.

Potrivit acestuia, s-a discutat şi despre un proiect pe termen mediu care să vizeze creşterea capacităţii de producţie şi a conectivităţii, pentru a obţine preţuri mai mici la energie.

El a adăugat că varianta plafonării preţului gazelor a început să fie analizată abia acum şi a subliniat că este important ca o astfel de măsură să nu distorsioneze ‘foarte mult’ piaţa.

‘De-abia acum am început să ne uităm şi la această soluţie, avem deja soluţie pentru compensare şi asta voiam să avem – să ne asigurăm că, în special, clienţii non-casnici şi casnici, deci IMM-urile şi persoanele fizice, nu vor plăti toată factura în această iarnă. Şi aici soluţiile le avem, eu zic că suntem 90%. Urmează doar să ne gândim care e forma cea mai simplă, ca să nu trebuiască oamenii să completeze tot felul de formulare şi aşa mai departe. În ceea ce priveşte plafonarea la gaze, vreau să ne uităm la această soluţie, dar pentru mine este important să nu distorsionăm foarte mult piaţa, pentru că în momentul când introduci o astfel de măsură distorsionezi piaţa, motivaţia de a investi dispare pentru companii şi atunci vreau să vedem cum luăm această măsură ca să fie cât mai puţin invazivă în piaţă. Dar, trebuie să recunoaştem că, în acest moment, există o situaţie specială, care necesită măsuri speciale’, a explicat Florin Cîţu.

Premierul a atras atenţia asupra faptului că mai multe ţări din Uniunea Europeană discută cu reprezentanţii Comisiei Europene pe tema plafonării preţului la gaze.

‘Este ceea ce văd la nivel european. În Uniunea Europeană sunt mai multe ţări – deja şase ţări, cred că sunt – care vorbesc despre plafonarea preţurilor. Dacă se plafonează preţurile în toate ţările din UE şi rămâne România cu preţul cel mai mare, ar fi ciudat ca noi să fim ţara care are cel mai mare preţ şi să suportăm noi toate costurile în această piaţă. Nu mai este o piaţă liberă atunci. Dacă avem deja ţări care îşi plafonează preţurile, România nu poate să stea să se uite’, a spus el. AGERPRES