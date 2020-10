(AUDIO) Iași: Cazuri tot mai multe de COVID-19, locuri puține la ATI. Stocurile de Remdesivir au fost epuizate

La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași mai sunt doar două locuri la Terapie Intensivă, după ce, în cursul nopți trecute, două persoane au decedat.

Managerul Carmen Dorobăț a declarat că speră să fie organizate cele 6 paturi de Terapie Intensivă, promise la Spitalul CFR:

”La Iași, lucrăm la parametri maximi în ceea ce privește zona de confirmați. Azi s-au făcut 11 externări. Acele locuri vor fi ocupate. La ATI avem două locuri libere, dar avem pacienți cu potențial de agravare, deci acestea nu vor rămâne mult timp libere. Sperăm să se finalizeze operaționalizarea celor șase paturi de ATI la Spitalul CFR.”

Pe de altă parte, odată cu epuizarea stocurilor de Remdesivir, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași se va recurge la tratamentele aplicate pacienților la începutul epidemiei, a mai precizat Carmen Dorobăț. Ea a adăugat că, și în perioada de început a pandemiei, chiar dacă nu exista acest medicament, s-au putut administra tratamente corespunzătoare pacienților:

”În primele trei luni de pandemie am îngrijit pacienți în Terapie Intensivă, nu am avut Remdesivir și am salvat vieți. În momentul de față avem o experiență mult mai mare și o gamă destul de mare de medicamente, deci vom ști să ne resetăm în fiecare moment, astfel încât să putem da îngrijirea cea mai bună pacienților noștri.”

