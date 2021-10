(AUDIO) IAȘI: 40 de paturi de la Spitalul de Recuperare vor fi transformate în paturi ATI

Peste 40 de paturi din secțiile curente de Chirurgie, din cadrul Spitalului de Recuperare din Iași, vor fi transformate în paturi de terapie intensivă.

Proiectul în valoare de peste cinci milioane de lei ar putea fi implementat, deoarece, în cadrul sezonului rece este pusă sub semnul întrebării buna funcționare a Spitalului Modular de la Lețcani.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a precizat că, în momentul în care aceste paturi vor deveni funcționale, spitalul va avea nevoie de transferul unor cadre medicale specializate.

Mihai Chirica: Spitalul de Recuperare a prezentat un proiect pe care l-a supus aprobării Consiliului Local, privind construirea unei rețele de fluide medicale, inclusiv oxigen, pentru 40 de paturi, inclusiv partea de plinte, necesară pentru a putea alimenta paturile în momentul în care toată rețeaua este funcțională, cu o valoare destul de mare, de peste cinci milioane de lei, sumă pe care ne-am angajat să o punem la dispoziția Spitalului de Recuperare pentru a putea răspunde, în situația în care Spitalul de la Lețcani va intra în incapacitate de funcționare, cu Spitalul de Recuperare. Nu putem să substituim în totalitate activitatea Spitalului de la Lețcani sau alte secții ATI din municipiu pentru că avem nevoie de personal specializat pe care Spitalul de Recuperare nu îl are și o medicație adaptată la tipul de boală pe care îl va trata.

Pe de altă parte, Mihai Chirica a adăugat că cele șapte paturi ATI sunt cu greu susținute, deoarece capacitatea frabricii de oxigen a spitalului este depășită şi, de aceea, va fi mărită capacitatea stației de oxigen:

Mihai Chirica: Nu face față în condiții optime, pentru că stația de oxigen de la Recuperare a fost construită pentru a răspunde necesarului de oxigen de pe paturile ATI din cele două secții/blocuri operatorii ale noastre, respectiv Ortopedie și Secția ORL, unde aportul de oxigen este, să spunem, unul normal. Condițiile bolii COVID presupun prezența unui volum foarte mare de oxigen de care are nevoie pacientul, astfel încât, în momentul de față, cu greu reușim să ținem cele șapte paturi ATI pentru bolnavii COVID din stația pe care o avem. Mai mult de atât, am avut și incidente – într-o noapte s-a oprit stația. Am reușit să asigurăm fluxul de oxigen utilizând buteliile de oxigen, deci este suprasolicitată și capacitatea de producere a oxigenului, și de aceea stăm și noi într-o alertă permanentă. Vom avea nevoie de suplimentarea capacității de operare a stației de oxigen din Spitalul de Recuperare care să deservească inclusiv cele șapte paturi ATI pe care le gestionăm în momentul de față pentru bolnavul de tip COVID.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)