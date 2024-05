(Audio-foto-video) – EXCLUSIVITATE – ”MACFRUT RIMINI 2024, UN PARTENERIAT STRATEGIC ÎNTRE NAȚIUNI”, a spus Francesco Lollobrigida, Ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor din Italia, în interviul realizat de redactorul Petronela Cotea Mihai.

În perioada 8-10 mai 2024, la Centrul Expo Rimini, Italia, s-a desfășurat cea de-a 41-a ediție a MACFRUT RIMINI, un eveniment mondial, pentru lanțul de aprovizionare cu fructe și legume.

”Întreprinzătorii din sectorul Fructe și Legume, din zonele agro-alimentare și agro-industrie sunt mândria acestei națiuni”, spunea Ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor din Italia, Francesco Lollobrigida, la deschiderea oficială a manifestării.

În exclusivitate pentru Radio România Iași, în dialogul pe teme precum colaborarea strategică dintre națiuni și căile de creștere a sistemului agro-alimentar european, ministrul Francesco Lollobrigida i-a declarat colegei Petronela Cotea Mihai, unicul jurnalist radio din România prezent la eveniment:

”Cred că atunci când vezi atâția oameni, atâtea întreprinderi care își arată ritmic prezența pe acest teritoriu, poți să te gândești la creșterea bogăției. În acest caz, creșterea între națiuni deoarece tot ceea ce se întâmplă aici este un act strategic între națiuni. <…> Cu siguranță, târgul de la Rimini are o relevanță strategică și toate evenimentele adiacente poartă o valoare adăugată”, arăta Francesco Lollobrigida.

Întrebat despre modul în care vede viitorul conceptului de suveranitate alimentară în noua Europa, Ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor din Italia, Francesco Lollobrigida, a răspuns :

”Atunci când am introdus cuvintele Suveranitate Alimentară în denumirea Ministerului Agriculturii din Italia, așa după cum a făcut și Franța înaintea noastră, a părut ca un lucru straniu și gestul nu a fost înțeles. Acum, în Europa vorbesc toți despre aceasta și îi poți asculta pe ceilalți miniștri, care urmează exemplul din Italia în privința suveranității alimentare, vorbind despre concept. Ce înseamnă, de fapt, acest concept? Este posibilitatea de a putea continua să producem și să mâncăm ceea ce vrem. Bine, cineva poate să spună : ”Dar, cine va împiedică?” Ei bine, în ultimele luni, deja, s-au învățat acele certitudini pe care noi le aveam : dintr o zi în alta, pot dispărea sursele de energie,de îngrășăminte și chiar alimentele. Noi trebuie să ne punem agricultura înapoi în centru. Eram, în anumite sectoare, aproape la nivelul de autosuficiență în aprovizionare. Astăzi, dacă cineva calculează, de exemplu, raportat la consumul de carne roșie, cât timp poate Italia rezista cu aprovizionarea din propria producție, de la bovinele prezente pe teritoriul nostru, va observa răspunsul că, dacă se închide aportul din exterior, poate rezista până la maximum 2 ani. Apoi, nu mai avem nimic de mâncare în termen de proteine animale provenite de la bovine. O preocupare. În agricultură, la grâne, același tip de discurs. Noi trebuie să le redăm agriculturilor posibilitatea de a produce, iar tratatele de la Roma să pună agricultura în centru. <…> Noi vedem latura alimentară inserată în Constituție, la articolul 32, pentru că nu dorim să renunțăm la identitatea noastră, la tradiția noastră culturală și credem că acest principiu poate fi o adevărată cartă nu doar pentru Guvernul nostru, ci și pentru alte Guverne”, explica Francesco Lollobrigida.

Italia și România, o colaborare strategică, inclusiv pentru elaborarea unor acte legislative privitoare la sistemul agro-alimentar european.

”Am realizat unele documente împreună cu România. De exemplu, pentru a contracara o problemă care îi atacă pe agricultori, deoarece noi ca oameni și ca agricultori, cu toții trebuie să știm să echilibrăm ecosistemul și să trăim în el. Noi suntem singurii care putem avea posibilitatea de a analiza datele științifice. Animalele, de exemplu, pot avea aceeași sensibilitate ca și noi ,dar nu au capacitatea de a traduce datele științifice în acțiuni concrete. De aceea, trebuie să ajutăm și speciile de animale să fie în echilibru. Dacă o specie de animale este în exces, trebuie să evităm suprapopularea. Am în vedere directive care permit analizarea speciilor de animale cu obiectivitate și pe baza datelor științifice. Atunci când se află în exces o specie de animale periculoase pentru alte specii sau chiar pentru om ori culturile sale, este clar că lucrurile nu merg bine. De aceea, nu trebuie să se reducă permisiunea de a se elimina acele probleme. Astăzi, un păstor de la munte, pe lângă obișnuitele dificultăți, are altele în plus, deoarece agresiunile existenței unui număr în exces, de exemplu, de lupi, îl împiedică în variatele sale activități”, preciza Francesco Lollobrigida, ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor din Italia.

Vă reamintim, Francesco Lollobrigida, ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor din Italia, a tăiat panglica oficială, la evenimentului mondial MACFRUT RIMINI 2024, un târg dedicat lanțului global horticol.

La Centrul Expo Rimini, Italia, în perioada 8-10 mai 2024, s-a desfășurat ediția a 41-a a MACFRUT RIMINI, cu cifre record. De exemplu :

– peste 1.400 de expozanți, reprezentând întregul lanț (+22% față de anul 2023);

– 40% din numărul total expozanți au fost din străinătate (de pe 4 continente)

– 34 mii de metri pătrați suprafață expozitională (+20% față de anul 2023)

– peste 3000 m2 pentru zona demo (dublare a suprafaței demo, față de anul 2023)

– 100 evenimente, inclusiv pe inovație în domeniul Fructe, Legume și Flori.

💥 Din România, a avut stand un singur expozant, respectiv un producător de îngrășământ organic lichid, din Dorohoi, județul Botoșani. Tot din zona Moldovei, au participat reprezentanți ai unor fermieri interesați de menținerea în topul performerilor și de extinderea parteneriatelor internaționale, discutând inclusiv cu (și despre) reprezentanți ai Grupului de producători CERASUS GRUP Cotnari, județul Iași.

(Petronela Cotea Mihai, Radio Iași și Ana Popovici, Grup de producători CERASUS Cotnari, județul Iași)

💥 Din Republica Moldova, au fost șase expozanți, producători și exportatori de fructe, reuniți în Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova Fruct”, cu peste 200 de membri.

Formatul Macfrut a inclus întregul lanț de aprovizionare cu fructe și legume, combinând evenimente specializate și zone dinamice dedicate inovației, cu expoziții de afaceri pentru participanții de la nivel global.

Partener național al evenimentului din anul 2024 a fost regiunea Puglia (o pondere de peste 50% în producția de struguri de masă, fructul simbol al ediției din acest an a MACFRUT RIMINI, ITALIA), iar partener internațional a fost Peninsula Arabică, reprezentată prin aproximativ o sută de cumpărători.

În mod distinct, au fost organizate evenimente dedicate strugurilor demasă , economisirii apei și biosoluțiilor, precum și spectacole tematice despre condiment, plante medicinale și aromatice.

Prezența din anul 2024 a fost record : aproximativ 56 de mii de vizitatori, față de anul 2023 o creștere atât a numărului (+13%), cât și a calității vizitatorilor (mai mulți profesioniști din sector).

Potrivit datelor ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), fructele și legumele au o valoare totală de aproximativ 50 miliarde de euro, din care aproximativ 16 miliarde de euro în faza agricolă. În anul 2023, exporturile au depășit 11 ,5 miliarde de euro, peste 5 ,5 miliarde de euro fiind valoarea exportului de produse proaspete.

„Dacă vrei să știi încotro merge sectorul, aici trebuie să vii aici, la MACFRUT RIMINI. Vom lucra la o ediție 2025 și mai bogată și mai internațională. Atunci când sectorul se unește , se atinge un important obiectiv comun : acela de a da valoare întregului lanț de aprovizionare” a spus Președintele Macfrut, Renzo Piraccini.

Următoarea ediție a MACFRUT RIMINI, ITALIA, este programată pentru perioada 7-9 mai 2025.

Reportaj difuzat în emisiunea MATINAL AGRAR, ediția de duminică, 19 mai 2024 (între orele 6.03 – 8.00).

(Radio Iași/ Petronela Cotea Mihai/ audio-foto-video)