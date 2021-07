(AUDIO/FOTO) Elevii de nota 10 au fost premiaţi la Primăria Municipiului Iaşi

UPDATE – Astăzi, la Iași, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au obținut media 10 la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională.

În acest an, au fost zece absolvenți cu media 10 la Bacalaureat și șapte la Evaluarea Națională, mai puțini față de promoțiile anterioare.

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci, a subliniat faptul că în ciuda dificultăților didactice prezente în învățământ și care au fost generate de contextul pandemic, județul Iași urcă pe podium atât la numărul mediilor de 10, cât și la procentul promovabilității:

În clasamentul promovabilității, județul Iași se situează pe locul doi la nivel național, fiind devansat de București, iar în clasamentul mediilor de 10, județul Iași este pe locul trei pe țară, înaintea acestuia fiind Bucureștiul și Botoșaniul.

Iustina Mădălina Răileanu, absolventă a Colegiului Negruzzi: „Mai departe aș vrea să merg la Facultatea de Litere și Limbi Străine din Iași, filiera Engleză-Italiană. Consider că materia cea mai dificilă a fost Limba și literatura română deoarece acolo este foarte multă subiectivitate atât în redactarea subiectelor, cât și în momentul corectării și consider că cel mai important este să îți exprimi opinia ta adevărată și să ții cont de lucrurile în care crezi tu, chiar și la Limba și literatura română.”

Dan ȘTEFAN-absolvent al Colegiului Național: „Nu mă așteptam să iau 10, mai ales la Limba română și în continuare, aș vrea să studiez matematica. Am aplicat atât în Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cât și în Germania. Aștept răspunsul de la fiecare facultate în parte și apoi cred că mă voi decide. Cred că a durat puțin până am reușit fiecare dintre noi, inclusiv profesorii, să ne adaptăm la ce presupune școala online. Sistemul hibrid, cel puțin, a fost foarte dificil pentru noi, dar cu timpul cred că am reușit să ne adaptăm și am avut un randament bun până în final.”

Ana-Maria BEȘLIU-absolventă a Colegiului Emil Racoviță: „Doresc să rămân în țară. Mi-am trimis fișa de admitere la Facultatea de Drept din cadrul UAIC Iași. Sper că voi intra. BAC-ul de 10 a fost, dacă aș putea spune, un fel de încoronare a acestor patru ani de liceu în care am studiat constant și într-o manieră care s-a potrivit pentru mine. Nu pot să spun că am învățat foarte, foarte mult, dar a fost un efort care a fost împărțit pe parcursul celor patru ani și de asemenea, a fost o încoronare a muncii profesorilor care m-au ghidat foarte mult în acești patru ani. Am avut noroc de niște profesori foarte dedicați și cu vocație.”

Această prezentare necesită JavaScript.

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO Constantin Mihai)

Cei șapte elevi din județul Iași care au reuşit să obţină nota maximă la Evaluarea Naţională, la care se adaugă cei 10 absolvenţi de liceu cu media 10 la Bacalaureat vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi organizate de Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, care va avea loc joi, 15 iulie, de la ora 10.00, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, informează Primăria Municipiului Iași.

În urma examenelor de Evaluare Naţională, șapte elevi din judeţul Iaşi au obţinut media maximă, trei dintre aceştia provenind de la Colegiul Național, tot trei de la Colegiul „Costache Negruzzi” și unul de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Târgu Frumos. Dintre cei 10 „zeciști” de la Bacalaureat trei au finalizat studiile la Colegiul Național, doi la Colegiul „Costache Negruzzi”, tot doi la Colegiul „Emil Racoviță” și câte unul la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Liceul de Informatică „Grigore Moisil” și Liceul Teoretic „Miron Costin” din Pașcani.