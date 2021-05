(AUDIO) Alexandru Muraru este, începând de astăzi, președintele interimar al PNL Iași

Deputatul Alexandru Muraru a preluat, astăzi, conducerea interimară a organizației județene Iași a PNL.

Hotărârea a fost luată de Biroul Executiv al partidului.

Costel Alexe, președinte al Consiliului Județean, s-a autosuspendat din funcția de președinte al PNL Iași după ce a fost pus sub acuzare și plasat sub control judiciar într-un dosar al DNA.

Alexandru Muraru a declarat, pentru postul nostru de Radio, că este deschis la dialog cu toți reprezentanții partidelor politice pentru sprijinirea proiectelor Iașului.

Alexandru Muraru: Integritatea și buna guvernare vor fi, în mandatul meu, principii de bază. Am convingerea că mă pot așeza la masă cu toți actorii politici, pentru că atunci când vine vorba despre proiectele Iașului și ale comunităților cred că nimic și nimeni nu-mi poate condiționa acest dialog de ideologii sau grupuri politice sau de apartenență la grupuri politice, atunci când, de exemplu, vorbim despre Autostrada A8, despre Spitalul Regional de Urgență, despre Aeroportul Internațional Iași, despre parcurile industriale pe care le demarăm în anii aceștia, despre Stadion și Sala Polivalentă, despre reabilitarea școlilor și grădinițelor, despre fonduri pentru universități, bani pentru proiecte culturale și patrimoniu și atâtea altele. Toate acestea vor fi obiectivele mele. Vreau, în același timp, să avem un dialog cu mediul de afaceri, cu societatea civilă mult mai angajat, și mai transparent, și mai consistent decât a existat până acum, cu mass-media, cu grupurile de reflecție, intelectualii publici, pentru cã eu cred că putem construi împreunã orice proiect, așa cum alte comunități au reușit. Fac, de asemenea, un apel la ieșeni că-i astept alături de noi, în PNL. PNL Iasi are usa larg deschisă.

Deputatul Alexandru Muraru a mai spus că va propune o conducere interimară și la organizația muncipală a PNL Iași.

Alexandru Muraru: Vor urma alegeri în toate localitățile, conferințe județene locale. Sigur că va trebui să luăm decizii importante în următoarea perioadă și cu privire la președinția organizației municipale, pentru că acesta nu este atributul Biroului Executiv National, ci a Biroului Politic Județean în care voi propune o conducere, la fel, interimară si vă asigur că, cu cât filiala județeană și cea locală au privilegiul de a concentra oameni cu pregătire profesională și conduită morală deosebită, cu atât cred că avem o sansă de a păstra si conducerea sau leadershipul pe care noi l-am câstigat în alegerile locale din septembrie.

Reamintim că primarul Iașului, Mihai Chirica s-a autosuspendat de la conducerea filialei municipale Iași a PNL după ce a devenit inculpat într-un dosar DIICOT.

(Radio Iași/ Ioana Soreanu/ FOTO radioiasi.ro)

Comunicat PNL Iași

Deputatul PNL Iași, Alexandru Muraru este, începând de astăzi, noul președinte interimar al filialei județene PNL Iași. Numirea vine ca urmare a unei decizii a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal.

Președintele interimar a subliniat că principala preocupare în mandatul său rămâne bunăstarea ieșenilor și promovarea proiectelor de dezvoltare locală și regională.

“Mă onorează decizia de astăzi a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, prin care am fost desemnat președintele interimar al Organizației Județene PNL Iași. Este o răspundere foarte importantă pe care o am, ea vine într-un moment în care construirea încrederii în PNL Iași trebuie să fie o prioritate absolută. Misiunea este și va rămâne preocuparea pentru comunitatea ieșeană. Politica noastră rămâne angajamentul luat în fața ieșenilor pentru dezvoltarea și bunăstarea acestei regiuni. În aceeași măsură, integritatea și buna guvernare trebuie să fie principii de bază ale noastre. Sunt un om integru și mi-am construit cariera profesională în afara politicii. E o garanție că principiile mele vor schimba în bine modul cum abordăm politica. Îi asigur pe ieșeni de deschiderea noastră pentru transparență și dialog, și vom continua să fim alături de ei în dezideratele lor. Pot spune că vom munci mai mult, mai bine și mai eficient pentru proiectele Iașului!”, a declarat Alexandru Muraru.

Noul președinte a reiterat deschiderea pentru dialog și transparență față de ieșeni și a enumerat liniile directoare ale mandatului interimar.

“PNL va continua să fie un partener al ieșenilor, un promotor al dezvoltării economice și al respectului față de cetățeni. PNL Iași este principala forță politică a municipiului și județului, iar obiectivele noastre sunt punerea în aplicare a programului administrativ pentru care ieșenii ne-au acordat încrederea și reorganizarea internă pentru consolidarea politică și organizațională. Am convingerea că mă pot așeza la masă cu toți actorii politici, atunci când vine vorba despre proiectele Iașului și ale comunităților! Nimic și nimeni nu poate condiționa acest dialog de ideologii sau grupuri politice atunci când vine vorba despre Autostrada A8, despre Spitalul Regional de Urgență, Aeroportul Internațional Iași, parcuri industriale pe care le demarăm, despre Stadion și Sală Polivalentă, despre reabilitarea școlilor și grădinițelor, fonduri pentru universități, bani pentru obiectivele culturale și de patrimoniu și atâtea altele. Toate acestea sunt obiectivele mele! Vreau să am un dialog permanent cu mediul de afaceri, cu societatea civilă, cu mass-media, cu grupurile de reflecție pentru că putem construi împreună orice proiect, așa cum alte comunități au reușit! Fac, totodată, apel la ieșenii care doresc sa pună umărul pentru binele comunității: veniți alături de noi, ușa PNL Iasi este larg deschisă pentru orice ieșean care dorește să se implice politic. Fac apel la colegii mei: PNL are o istorie de peste 140 ani. Forța filialei noastre nu va sta într-un om, ci în tradiția, valorile și acțiunile noastre de-a lungul ultimilor ani pentru binele comunității. PNL a câștigat alegerile locale categoric în 2020, având astăzi la Iași peste 50 de primari și aproape 700 de consilieri locali și județeni, ceea ce confirmă că mă aflu în fața celei mai mari răspunderi față de așteptările acestor comunități. Aveți în mine un partener loial și deschis”, a completat Alexandru Muraru.

Din 2017, Alexandru Muraru ocupă funcția de prim-vicepreședinte al PNL Iași, fiind actual deputat la primul mandat plin. Este universitar, politolog și istoric, specializat în problematica memoriei, istoriei Holocaustului și comunismului, istoriei ideilor, mentalităților și istoriei intelectuale românești din secolele XX-XXI.

Alexandru Muraru este Consilier Onorific al Premierului României și are, în prezent, calitatea de Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Memoriei Holocaustului, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, iar ca deputat face parte din Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

Alexandru Muraru este profesor asociat în Științe Politice și cercetător științific în cadrul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene al Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social‑Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Este, de asemenea, cercetător asociat al Institutului Român de Istorie Recentă.

În anul academic 2019‑2020 a fost profesor invitat Senior Fulbright la New York University.

A fost consilier la Cancelaria Prim‑ministrului (2005‑2009), director general al Institutului Naţional al Patrimoniului (2013‑2014) şi este membru în conducerea Societății Române de Radiodifuziune (2014‑prezent). Pentru pozițiile sale publice şi lucrările despre regalitate, a fost decorat de două ori de MS Regele Mihai I al României cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate (2008) şi cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofiţer (2015).

Şi‑a susţinut doctoratul în ştiinţe politice în 2011, cu o teză despre dezbaterile privind regalitatea în România postcomunistă. Absolvent şi doctor al şcolii de ştiinţe politice ieşene, a urmat şi două programe de master, în istorie şi studii europene, la aceeaşi universitate.

A beneficiat de numeroase burse de studiu în Europa şi America de Nord în domeniile științelor politice, istoriei, naționalismului, studiilor privind Holocaustul și istoria evreilor (Utrecht University (Olanda, 2004), USHMM, Center for Advanced Holocaust Studies, Washington DC (SUA, 2010-2011), Northwestern University, (SUA, 2013), Royal Holloway University of London (UK, 2016) New York University (SUA, 2019-2020) ș.a.).

Este autor sau coordonator a zece volume de istorie și științe politice. A publicat zeci de studii şi articole privind problema monarhică în România postcomunistă, istoria Holocaustului, istoria mentalităților și evoluțiile generate de aceste subiecte.

Este expert științific pentru ATRIUM, una dintre cele mai prestigioase asociații europene pentru punerea în valoarea a patrimoniului. Este, din septembrie 2020, membru onorific al board-ului Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, o organizație sub egida Casei Regale a României care vizează protejarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric, arhitectural, artistic și peisagistic de pe Domeniul Regal Peleș.