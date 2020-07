60 pacienţi cu COVID-19, internaţi în Spitalul Judeţean din Piatra-Neamţ; capacitatea este de circa 900 de paturi

Un număr de 60 de pacienţi confirmaţi cu noul coronavirus sunt internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, unitate COVID-19, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, şefa Departamentului de Supraveghere a Stării de Sănătate din cadrul DSP Neamţ, Daniela Marcoci.

Unitatea sanitară are aproape 900 de paturi şi, în momentul de faţă, se fac internări şi pentru cazurile grave non-COVID-19, care necesită intervenţii chirurgicale.

Alţi şase pacienţi sunt internaţi la Spitalul de Pneumoftiziologie din Bisericani, unitate suport COVID-19, care poate pune la dispoziţie 50 de paturi pentru astfel de bolnavi.

În acest moment, cele două spitale din judeţ nu au capacitatea ocupată şi fac faţă numărului de pacienţi cu COVID-19, atât ca număr de paturi, cât şi ca personal medical.

‘La Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ sunt doi pacienţi la Terapie Intensivă. Secţia are 27 de paturi de ATI, dintre care 12 sunt pentru COVID-19. În urmă cu două luni, când eram managerul interimar al spitalului, am avut zile când am transferat şi câte trei pacienţi la alte spitale din Iaşi sau Bucureşti, pentru că paturile de Terapie Intensivă erau ocupate‘, a spus Daniela Marcoci.

În judeţ sunt active trei focare de COVID-19, la o creşă din Piatra-Neamţ, la Colegiul Tehnic ‘Ion Creangă’ Târgu Neamţ şi la o societate comercială din Târgu Neamţ.

În Neamţ au fost confirmate, de la începutul pandemiei, 1.087 cazuri de COVID-19, dintre care şapte sunt reinfectări.

Faţă de raportarea de marţi, în judeţul Neamţ au fost înregistrate, miercuri, 16 cazuri noi de infectări. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)