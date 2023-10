USV Iași: Congresul Științific Internațional „Life sciences today for tomorrow” (19 – 20 octombrie 2023)

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași organizează în perioada 19- 20 octombrie 2023, Congresul Științific Internațional „Life sciences today for tomorrow”.

Alături de cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii, atât din Universitatea ieșeană, din alte facultăți similare din București, Cluj-Napoca, Timișoara cât și din facultăți de același profil europene sau de pe alte continente, s-au înscris aproximativ 350 de participanți din România și din străinătate, la cele 13 secțiuni organizate de către Facultățile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară și Ingineria Resurselor Animale și Alimentare.

Deschiderea oficială va avea loc la ora 10:00, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, când Rectorul USV Iași, prof. univ. dr. Gerard Jităreanu va adresa un mesaj invitaților, iar participanții vor avea prilejul să audieze următoarele lucrări susținute în plen:

– Dissecting qualitative and quantitative resistance against blackleg in oilseed rape – PhD Obermeier Christian, Justus Liebig University Giessen, Germany;

– Innovative strategies to enhance yield and quality of vegetables under sustainable perspectives – PhD, Prof. Gianluca Caruso, University of Neaples Federico II, Italy;

– Modern trends in food contamination analysis – An indicative research proposal on mineral oil hydrocarbons (MOH) migration potential from food contact material into food products – Dr. ing. Mădălina Matei- IULS

-The Science of Science Communication – PhD, dr. vet. med. Șerban MOROSAN, Sorbonne Université/INSERM, Paris, France.

„Evenimentul reprezintă un moment de interconectare al cercetătorilor, de a schimba opinii, idei și concepte noi în domeniul științelor vieții. Pe lângă prezentările și discuțiile specialiștilor din cadrul Congresului, vor mai fi expuse încercări ale utilizării inteligenței artificiale în cercetarea agricolă, noi metode exploratorii utilizate în patologia animalelor, aspecte ale biosecurității resurselor alimentare, antibiorezistența sau editarea genomului. De asemenea, ne bucurăm să anunțăm atât organizarea workshopuri-lor la nivelul facultăților, cât și lansarea unor cărți redactate de colective prestigioase ”, a relatat prof. univ. dr. Liviu Miron, Prorector cu cercetarea științifică și relațiile internaționale.

Monografia „Influența schimbărilor climatice asupra vectorilor şi bolilor vectoriale”, redactată de Larisa IVĂNESCU, Liviu MIRON, Gabriela MARTINESCU, Lavinia ANDRONIC, Cecile NABET, Luciana CRIVEI, Ilie BODALE și Smaranda GRIGORE-HRISTODORESCU prezintă un fenomen actual pentru sănătatea publică: emergența și re-emergența unor boli transmise prin vectori (țânțari, căpușe, flebotomi), datorat impactului încălzirii globale asupra mediului. Despre monografie, prof. univ. dr. Simona RUȚĂ de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a opinat că „ (…) această lucrare este de mare interes, nu numai pentru medicina umană și veterinară, dar și pentru cercetători din domeniul sociologiei și dezvoltării și administrației teritoriale și recomand editarea cu prioritate”. Lansarea cărții este programată pentru vineri, 20 octombrie, ora 09:00, în format hibrid, în prezența tuturor autorilor, inclusiv a d-nei Cecile NABET, de la Universitatea Sorbona din Paris, care va avea o intervenție în calitate de co-autor.

Un atlas de acuarelă original este lansat tot vineri 20 octombrie, cu titlul : „Abordari și tehnici vechi si noi pentru repararea fracturile la animale mici”, volum scos în Editura USAMV Cluj-Napoca, Academic Press. Autori: Prof. Dr. Gheorghe M. Constantinescu – University of Missouri (Columbia, USA), Conf. Dr. Ciprian Ober – USAMV Cluj-Napoca, Prof. Dr. Cornel Igna – USV „Mihai I” Timișoara and Prof. Dr. Rafael Latorre – University of Murcia (Spain). (Comunicat Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași)