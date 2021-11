TUIASI: „Cea mai tare cameră din campus” a fost premiată cu cazare gratuită până la finalul anului.

Direcția Servicii Studențești de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a premiat câștigătorii celei de-a treia ediții a concursului „Cea mai tare cameră de cămin din Tudor”.

Anul acesta locul I a fost adjudecat de către studentele Mădălina-Andreea Fron și Alexandra Bunzic, înmatriculate în anul al II-lea la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, care au transformat din temelii camera 214, din căminul T13. Acestea se vor bucura de cazare gratuită până la finalul anului universitar.

Povestea camerei o spune chiar Mădălina, care a locuit și anul trecut în aceeași cameră. Inițial, colega ei, care a plecat să se specializeze în arte plastice, a desenat un copac ale cărui ramuri se întindeau pe un perete întreg. Pe el, apoi, au început să deseneze animale, iar fiecare animal simboliza o parte din viața studențească. Au desenat, spre exemplu, vulturul care înseamnă libertatea pe care au tinerii – atunci când nu trebuie să meargă la cursuri –, dar și un urs, fiindcă studenților „le place să doarmă uneori, sunt somnoroși”.

„Am vrut să arăt și altor studenți că din nimic putem face mai mult. Am modernizat camera pentru mine, să mă simt în largul meu, să am o cameră mai frumoasă decât am găsit-o pentru că, până la urmă, e un cămin și avem doar strictul necesar. Dar tu din puținul acesta trebuie să faci mai mult. Chiar mulți ne-au transmis mesaje să ne întrebe de unde ne-am cumpărat tapetul că vor și ei, dar le-am transmis că nu e tapet, e o pictură”, a declarat Mădălina-Andreea Fron.

Împreună cu noua ei colegă de cameră au pus perdele în locul draperiilor puse standard, au dat găuri cu bormașina adusă de acasă, au cumpărat un birou second-hand de pe OLX și au dat cu lac un dulap din cameră pentru a se potrivi cu tonul general al camerei.

Reprezentanții universității spun că acesta este, de altfel, și scopul proiectului: să încurajeze studenții să fie creativi și să îi răsplătească pe cei care transformă într-un mod inovativ camerele în care locuiesc pe perioada studenției.

„Vrem să încurajăm întotdeauna studenții să fie creativi, indiferent de facultatea de care aparțin fiindcă aici, la TUIASI, considerăm că gândirea critică și originală trebuie să fie un criteriu însușit de

toți tinerii și care îi va ajuta enorm în viață. Suntem conștienți că nu putem să le oferim condiții de lux în căminele în care stau pe perioada studiilor. Mai știm că, de ani de zile, aceștia investesc și își creează camere de cămin de-a dreptul spectaculoase. De aceea vrem să le premiem acest efort și să îi oferim ca exemplu, atât pentru colegii lor, cât și pentru toți cei care urmăresc activitățile Politehnicii din Iași: ne străduim mereu să lucrăm împreună cu studenții, nu doar pentru ei”, a declarat prof. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi, prorector responsabil de relația cu studenții la TUIASI.

Pe locul al II-lea în cadrul competiției s-a situat studenta Ramona-Ioana Grigoraș de la Facultatea de Mecanică, care locuiește în camera 309 din căminul T10, iar Andreea-Daniela Plăcintă, de la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, în anul al V-lea, s-a clasat pe locul al III-lea cu camera 324 din căminul T4. Competiția a fost una foarte strânsă, diferența între locul al II-lea și locul al III-lea a fost mică, doar de 0,66 puncte din maximum 25 posibile, iar diferența dintre locul al III-lea și al IV-lea a fost infimă, doar de 0,05 puncte.

Concursul „Cea mai tare cameră de cămin” a stârnit un interes foarte mare în rândul studenților, fiind înscrise în competiție 25 de camere special amenajate de cei 43 studenți care locuiesc în ele.

După o primă evaluare a juriului, toate au dat dovadă de creativitate în amenajare, ingeniozitate în folosirea fiecărui metru pătrat într-un mod util și pasiune pentru a crea un mediu de lucru și de odihnă original.

Juriul a fost format din studenți și reprezentanți ai TUIASI care au evaluat camerele de cămin intrate în competiție. În evaluare s-a ținut cont de: creativitatea amenajării și ingeniozitatea mobilării spațiului de locuit, originalitatea organizării camerei, decorațiunile și elementele ce vin să îmbunătățească aspectul vizual al camerei, gradul de curățenie, investiții făcute în cameră, raportul cost-rezultat al investițiilor financiare făcute. Premiile oferite în cadrul competiției sunt:

Locul I: Cazare gratuită până la finalul anului universitar – 15 iulie 2022;

Locul al-II-lea: Cazare gratuită până în luna mai inclusiv;

Locul al-III-lea: Cazare gratuită până în luna martie inclusiv;

În cazul în care studenții câștigători beneficiază deja de gratuitate la cazare, aceștia au primit primi un voucher la cantina din campus în sumă egală cu cât ar fi fost scutiți de tariful de cămin.