Trei sferturi dintre părinţi sunt îngrijoraţi de efectul negativ al folosirii îndelungate a electronicelor

Trei sferturi dintre părinţii care au copii cu vârsta între 7 şi 17 ani sunt îngrijoraţi de efectul negativ pe care folosirea îndelungată a electronicelor l-ar putea avea asupra acestora, arată un sondaj realizat de agenţia de cercetare de piaţă Wisemetry Research, remis luni AGERPRES.

Studiul desfăşurat în perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2020 a avut ca scop informarea publicului cu privire la provocările apărute în contextul restricţiilor de mobilitate impuse ca măsură de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Studiul a abordat subiecte precum organizarea telemuncii, îngrijirea şi educaţia copiilor şi dezechilibrul de gen în munca domestică, mecanisme adoptate de oameni pentru a face faţă izolării, obiceiuri pe care oamenii doresc să le adopte sau păstreze în următoarele 12 luni.

Femeile se implică mai mult decât bărbaţii în îngrijirea şi educaţia copiilor, 49% dintre respondenţii care au copii cu vârsta mai mică de 18 ani declară că cei doi părinţi se implică în mod egal în îngrijirea şi educaţia acestora, iar 46% spun că mama copiilor este cea care se implică mai mult. Doar 5% sunt de părere că tatăl îşi dedică mai mult timp îngrijirii şi supravegherii copiilor.

Aproape două treimi dintre părinţi evaluează sistemul/ metoda online prin care copilul/ii lor învaţă ca fiind sub aşteptările lor, 34% dintre părinţii care au copii de vârstă şcolară consideră că sistemul/ metoda online prin care copilul/ii lor învaţă este sub aşteptările lor, în timp ce 26% apreciază că este mult sub aşteptările lor. Doar 16% sunt de părere că sistemul online de predare este puţin sau mult peste ceea ce anticipau.

Totodată, peste 75% dintre părinţi spun că îi preocupă efectul negativ pe care l-ar putea avea expunerea îndelungată la dispozitivele electronice asupra copiilor. Printre principalele îngrijorări ale părinţilor se numără şi teama că, în contextul sistemului de învăţare online, copiii lor vor rămâne în urmă cu nivelul de cunoştinţe – 70% dintre părinţii intervievaţi se regăsesc foarte bine sau într-o oarecare măsură în această afirmaţie.

Mai mult de jumătate dintre părinţii intervievaţi spun că perioada din zi în care copilul lor învaţă online este foarte stresantă pentru ei, iar femeile se regăsesc în mai mare măsură în această afirmaţie decât bărbaţii.

Întrebaţi de ce ar avea nevoie pentru a le uşura efortul depus pentru educaţia/creşterea copilului/iilor, cei mai mulţi părinţi – peste 40% – au declarat că ar dori ca şcolile să fie deschise/funcţionale şi în situaţii de criză.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)