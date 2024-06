Teatrul Luceafărul Iași: ”Stația clovnilor”, succes de proporții în Marea Britanie și Irlanda

La nici o săptămână de la revenirea în țară a echipei care a făcut deplasarea în Marea Britanie și Republica Irlanda, ecourile pozitive la adresa prestației artiștilor ieșeni continuă să curgă.

Spectacolul nonverbal al Teatrului Luceafărul Iași, Stația clovnilor, a efectuat un turneu care a inclus cinci reprezentații: două la Londra – Institutul Cultural Român și Willesden Library, unul la Birmingham – Galeria Centrala, altul la Manchester – Consulatul General al României, și la Dublin, Republica Irlanda, Draiocht Theatre).

Toate reprezentațiile au fost sold out cu mult înainte de datele la care erau programate, sălile și partea de promovare fiind asigurate de reprezentanțele noastre culturale și diplomatice din țările pomenite (ICR Londra, Consulatul General al României la Manchester, Ambasada României în Republica Irlanda). „În afara aplauzelor la scenă deschisă, a reacțiilor emoționale imediate venite din partea tuturor categoriilor de vârstă ale unui public multicultural, impactul estetic al creației noastre are și reacții oficiale. A fost un efort din partea echipei de deplasare – am călătorit peste 10.000 de km pe uscat și mare, am schimbat nouă hoteluri, dar e genul acela de oboseală plăcută, însoțită de bucuria satisfacției că ne-am racordat afectiv cu spectatorii”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, manager interimar al Teatrului Luceafărul.

Iată ce mesaj a transmis doamna Sarah Smith BEM, Willesden Libraries Development Manager: „Dragă Oltița, doresc să vă mulțumesc din nou, ție și trupei tale, pentru încântătorul spectacol pe care ni l-ați prezentat. A fost…magic! Vă doresc mult success în continuare și ne-am bucura să vă avem din nou la noi în viitor”.

Doamna Nicoleta Teodorovici, Consul General al României la Manchester, a subliniat într-o scrisoare oficială: „…feedback-ul pozitiv a fost recepționat de către CG Manchester atât prin word of mouth, cât și prin mesajele și comentariile lăsate de diferiți internauți, participanți la activitate sau simpatizanți, pe platformele de socializare ale oficiului consular (…). Un gând bun și multă recunoștință actorilor și managerului interimar Oltița Cîntec pentru tot sprijinul oferit în materializarea acestei inițiative, precum și pentru comunicarea deschisă și eficientă care a asigurat succesul întregului eveniment.”

Finalul turneului a fost o încununare. Sala Teatrului Draiocht din Dublin a fost arhiplină, un public cald, deschis a reacționat imediat, s-a entuziasmat și a aplaudat cu frenezie la final, salutând performața actorilor Cătălin Cucu, George Cocoș, Ioana Corban, Elena Zmuncilă, Dragoș Maftei, Claudiu Gălățeanu, Raluca Pintilie, Carmen Mihalache. Totul, în prezența excelenței sale, domnul ambasador…care a avut, de asemenea, cuvinte elogioase referitoare la calitatea actului artistic. Domnia sa a lansat invitația la colaborări viitoare.

Săptămâna aceasta, Stația clovnilor se deplasează la Tg Mureș, unde colegii de la Teatrul Ariel marchează 75 de ani de activitate. Două reprezentații vor fi susținute miercuri, 12 iunie, de la orele 11 și 16, la sala Studio Ariel.