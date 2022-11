Staţiunile montane, pregătite pentru minivacanţa de 1 Decembrie

De miercuri până duminică, românii vor avea o minivacanţă.

Staţiunile montane sunt pregătite să primească turişti iar târgurile de Crăciun îmbie vizitatorii cu arome de scorţişoară şi vin fiert. În judeţul Braşov, hotelierii fac ultimele pregătiri pentru sosirea oaspeţilor.

Reporter: Adrian Cârneciu – Peste numai trei zile, sezonul de iarnă va fi deschis oficial şi în centrul ţării. Astfel, de Sfântul Andrei, cu numai câteva ore înainte de Ziua naţională, dar şi de debutul iernii calendaristice, Braşovul va aprinde iluminatul festiv. Pe fondul crizei, autorităţile din centrul ţării au încercat să se adapteze şi să reducă risipa de curent electric, astfel că în acest sezon vom asista şi la o premieră: între orele 1:00 şi 6:00 dimineaţa, iluminatul va fi oprit pe bulevardele mari şi va fi redus în zona centrală. Municipalitatea preconizează că măsura va avea un impact de reducere cu 41% a consumului de energie electrică. Bugetul alocat în acest an pentru iluminat ajunge la 2 milioane de lei. În plus faţă de anul trecut, în Braşov vor fi decorate cu instalaţii luminoase şi alte şase bulevarde, dar şi încă trei parcuri. Începând cu 30 noiembrie va fi deschis şi tradiţionalul târg de Crăciun în Piaţa Sfatului, dar vor debuta şi serate cultural-artistice în compania unor actori şi a unor muzicieni. Patinoarul din Piaţa Sf. Ioan va fi deschis şi în acest an, urmând să fie desfăşurat pe o suprafaţă dublă faţă de sezonul precedent. Mai sunt programate şi târguri de donaţii sau de confecţionat cadouri. Unităţile de cazare din Poiană, din zona Bran – Moeciu, dar şi de pe Valea Prahovei îşi întâmpină oaspeţii în minivacanţa de 1 Decembrie cu un grad de ocupare de aproximativ 70%, în condiţiile în care mulţi români au mizat pe venirea zăpezii în această perioadă. Pârtiile din Poiană sunt deja pregătite cu un număr suplimentat al tunurilor de zăpadă faţă de sezonul precedent, în timp ce la Predeal autorităţile au încercat să rezolve în ultimele două luni o mai veche problemă rutieră prin reamenajarea intersecţiei dintre DN 1 şi strada Telefericului, drum care duce spre domeniul schiabil. Rador/FOTO imagine ilustrativă