Sold out pe bandă rulantă la FITPTI!

Desfășurată în intervalul 4-10 octombrie, ediția cu numărul 16 a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași se anunță a fi una de succes.

Programul curatoriat de teatrologul Oltița Cîntec reunește conceptual evenimente care implică invitați din 18 țări. ˮDouă dintre argumentele care au determinat juriul de experți internaționali al Asociației Europene a Festivalurilor, cu sediul la Bruxelles, să ne acorde labelul «festival remarcabil» au fost deschiderea internațională și impactul asupra comunității. FITPTI este unul ambițios, racordat la esteticile momentului, iar așteptările noastre ca organizatori sunt depășite în sens pozitiv de reacția extrem de bună a publicului. Majoritatea spectacoleleor dunt deja cu casa închisă!ˮ, a precizat Oltița Cîntec.

Primul sold out a fost SEASIDE STORIES, creația lui Radu Afrim cu echipa de la Teatrul de Stat din Constanța pe proze scrise de Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija. Al doilea sold out e Căsătoria (Teatrul de Comedie din București), regia Andreea și Andrei Grosu, o modalitate de creație în tandem ”feminin-masculin” (tema FITPTI 2023) unică în România, cu o distribuție de cinci stele (Tudor Chirilă, Mirela Zeța, Liviu Pintileasa, Mihaela Teleoacă, Alin Florea, Dan Rădulescu, Bogdan Cotleț, Smaranda Caragea, Silviu Debu). Sunt foarte aproape de sold out Neliniște (Teatrul Odeon din Bucuresti), ONE MAN aproape SHOW, cu Pavel Bartoș, și Istoria muzicii pentru copii (și părinții lor), Sectia Marionete-Teatrul Clasic Arad (Elvis Presley, Amy Winehouse, Maria Tănase, David Bowie etc. sunt marionete cu fire lungi animate de actori).

Programul general alătură echilibrat atât teatre de stat cu renume, cât și companii independente. Creațiile acestora sunt realizate de artiști talentați care au nevoie de platforme de expunere. Vin acum la Iași Amalgam Cluj Napoca, Maidan Cluj Napoca, Var Cultural București, Flobo Studio București, Hopa Trop, MiniReactor, AnimArt Cluj, Free Puppet Theatre București, Centrul de Teatru Educational Replika București, Teatru Fix. De pildă, Unele rufe se spală în public e teatru one to one, cele trei actrite joacă pentru trei spectatori la fiecare 15 minute, pe un subiect dramatic cu statistici îngrijorătoare: violența domestică. Disneilend documentează viața deținuților, oferind o perspectivă interesantă asupa greșelilor pe care unii le fac în viață și consecințele de suportat. Bucătăria familiei Balaur ne transpune, copii și oameni mari, într-o lume a lui ”ce-ar fi dacă…”.

Pentru cei care apreciază spectacolele de teatru stradal, organizatorii au pregătit în aer liber Trezirea sufletului, o reprezentație cu elemente de foc a Mime Fire Theatre Company. Se joacă sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 19, în Piața Unirii, accesul este liber.

Și pentru că teatrul trebuie să fie o sărbătoare pentru toate publicurile, și anul acesta o reprezentație (Majordomul, Compania Hilarilar Spania) va fi oferită de organizatori la secția Oncologie a Spitalului de Copii ”Sf. Maria”.

Teatrul Luceafărul a pregătit spectacolul Stai jos sau cazi după Bogdan Munteanu, despre o boală care, din cauza necunoașterii, ne înfricoșează: epilepsia. Creația are o dublă misiune, cea artistică, dar și cea de conștientizare a publicului în privința manierei în care ar trebui să reacționăm în asemenea situații. Spectacolul va fi prezentat și în Festivalul Național de Teatru.

Teatru indoors, outdoors, spectacole accesibilizate, teatru VR, teatru filmat, performance, lecturi publice, lansări de carte, expoziții, teatru studențesc, workshopuri, documentare, conferințe, dezbateri, premiere, performances, întâlniri spectatori-artiști, premiere și exclusivități naționale susținute de invitați din Algeria, Argentina, Austria, Belgia, Bulgaria, Elveția, Franța, Germania, Italia, Israel, Marea Britanie, Mexic, Republica Moldova, România, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria sunt dispersate în 20 de locații, artele spectacolului colonizând orașul.