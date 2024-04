Simpozionul studențesc InterCulturalia #6

„Hibriditate, marginalitate, alteritate: excentrici și monștri în limbă și cultură”

19-20 aprilie 2024, Iași

Catedrele de engleză, franceză, germană și spaniolă din cadrul Departamentului de Limbi și literaturi străine al Facultății de Litere (UAIC), împreună cu partenerii lor, găzduiesc anul acesta cea de-a șasea ediție a simpozionului studențesc InterCulturalia, între 19 și 20 aprilie, în Iași. Tema propusă anul acesta, „Hibriditate, marginalitate, alteritate: excentrici și monștri în limbă și cultură”, s-a dovedit a fi nu doar îndrăzneață, ci și deosebit de atractivă, evenimentul atingând un număr record de participanți — peste 200 de propuneri de prezentări acceptate, 5 comunicări plenare și 2 ateliere.

Simpozionul își continuă tradiția interdisciplinară și provoacă publicul și participanții la un dialog în jurul unor concepte provocatoare. În timp ce normalitatea, puritatea, centralitatea și identitatea clară au fost mereu semne ale unei ordini bine stabilite, monstruozitatea, excentricitatea, hibriditatea și alteritatea au asigurat progresul, schimbarea și complexitatea. Astfel, am deschis forumul discuțiilor pentru lucrări ce tratează toate aceste concepte în mod aplicat, în cadrul unei varietăți de domenii. Dintre cei mai bine de 200 de participanți care au răspuns invitației noastre numărăm studenți din domenii profund diverse, variind între Litere, Filosofie, Geografie și alte umanioare, până la studenți mediciniști, atât de la universitățile din Iași, cât și din alte centre universitare din România, precum Cluj-Napoca, București, Suceava, dar și din străinătate (Moldova, Finlanda, Anglia, Algeria etc.)

Ediția de anul acesta aduce laolaltă comunicările plenare ale cinci vorbitori principali, printre care Markus Zusak, renumitul autor a șase romane, inclusiv „Hoțul de cărți”, traduse în peste 50 de limbi și incluse pe lista de bestsellers a New York Times mai bine de un deceniu, și Dr. Nancy Reagin, profesor la Pace University in New York, în prezent lector Fulbright la Catedra de engleză a Facultății de Litere (UAIC), specialistă de renume în domeniile istoriei, studiilor de gen și studiilor media. În plus, vom avea comunicări susținute și de Jean-Hugues Adam, lectorul Catedrei de franceză a Facultății de Litere (UAIC), Neus Langa Chordá, lectorul de catalană al Facultății de Limbi și literaturi străine (UniBuc), și dr. Ștefana Iosif, asistent universitar la Facultatea de Litere (UAIC). Vom avea deosebita plăcere de a le oferi participanților două ateliere, organizate de Cristina Chiusano, profesor la Universitatea din Montevideo, și dr. Mihai Bulai, profesor în cadrul Facultății de Geografie (UAIC).

Conf. univ. dr. Dana Bădulescu, coordonatorul evenimentului, ne transmite:

„A şasea ediţie InterCulturalia depăşeşte aşteptările organizatorilor! Aflat la prima ediţie în 2017, simpozionul avea pe atunci o singură limbă de lucru: engleza. Începând cu a doua ediţie, s-a adăugat franceza. La ediţia din 2022, ni s-a alăturat germana, iar la această ediţie ne bucurăm că spaniola este una dintre limbile de lucru. Unii dintre parteneri ne-au fost alături în toate ediţiile, alţii la unele dintre ele. Evenimentul are acum nu doar un spirit dinamic, îndrăzneţ şi tânăr, ci pur şi simplu a căpătat avânt şi, metaforic vorbind, aripi. InterCulturalia transcende orice bariere între culturi, limbi şi domenii, construind punţi între ele. Toate acestea se datorează echipei tinere de organizatori pasionaţi şi entuziaşti, voluntarilor inimoşi şi bineînţeles participanţilor.”

În perioada imediat următoare, vor fi publicate programul simpozionului și abstractele prezentărilor. Vă invităm să urmăriți noutățile InterCulturalia #6 pe site-ul nostru oficial și vă așteptăm să luați parte la evenimentele conferinței noastre!

https://interculturalia.linguaculture.ro/