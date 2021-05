Rocanotherworld #6 va avea loc în perioada 23 – 27 iunie la Iaşi

Cea de-a sasea editie a festivalului Rocanotherworld va avea loc in zona de agrement Ciric din Iasi incepand de miercuri, 23 iunie, pana duminica, 27 iunie.

Organizatorii au pregatit cinci zile de concerte, dezbateri pe teme culturale, activitati creative si recreative.

Biletele si abonamentele sunt in numar limitat si sunt disponibile prin reteaua iabilet.ro. https://rocanotherworld.iabilet.ro/.

Artistii care vor interpreta pe scena festivalului Rocanotherworld 2021 in cele cinci zile de concerte sunt:

Miercuri, 23 iunie: Alexu and The Voices Inside, Alex & Fat Penguins, Vita de Vie

Joi, 24 iunie: Stema, Via Daca, Cred ca sunt extraterestru

Vineri, 25 iunie: Rockabella, The Kryptonite Sparks, Coma

Sambata, 26 iunie: Melting Dice, Grimus, Implant pentru Refuz

Duminica, 27 iunie: Tourette Roulette, Moon Museum, byron & Muse Quartet

Biletul de participare la Rocanotherworld 2021 e unul solidar, iar achizitia acestuia, ca si la editia precedenta din 2021, sustine artistii care vor urca pe scena festivalului.

Aceasta editie Rocanotherworld va sta in continuare sub semnul sigurantei si al solidaritatii, respectand toate normele sanitare si reglementarile in vigoare, incurajand un comportament responsabil fata de ceilalti si fata de natura. Pentru siguranta participantilor, festival se va desfasura in continuare in locatia The Secret, Ciric, si va fi organizat astfel incat sa permita accesul publicului la concerte in numar limitat.

“Am avut norocul de a putea adapta Rocanotherworld anul trecut la restrictiile in vigoare, pastrand cat mai mult din atmosfera care a adus alaturi in toti acesti ani comunitatea din jurul evenimentului si am reusit sa organizam primul festival de dupa iesirea din starea de urgenta. La editia de anul acesta suntem pregatiti sa ne adaptam reglementarilor astfel incat sa punem siguranta participantilor pe primul loc.”, spun organizatorii Rocanotherworld.

Inscrierile in echipa de voluntari a festivalului sunt in derulare pana pe 11 iunie, iar cei interesati pot aplica online: http://bit.ly/beforothers2021

***

Rocanotherworld este un festival explorator de muzica, arta, ganduri, oameni si idei organizat la Iasi incepand cu anul 2016. Reprezinta o calatorie colectiva autentica, o stare de spirit, o celebrare a vietii prin (re)conectarea la valorile cu care rezonam, o efervescenta culturala de care avem nevoie in conturarea felului de-a fi si de a simti.

Asociatia Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld si Classix din Iasi, avand drept scop revitalizarea culturala a orasului, angrenarea comunitatilor creative si implicarea in viata civila a societatii prin actiuni care promoveaza spiritul proactiv, contributiv si participativ.

Showberry este un startup castigator al programului Investeste in oameni! Din 2015 dezvolta proiecte culturale si creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice si evenimente tematice din regiunea de nord-est a Romaniei. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alaturi de Asociatia Industrii Creative.

Supporting Partner: Kaufland Romania

Mai multe informatii:

Facebook: https://www.facebook.com/rocanotherworld/

Instagram: @rocanotherworld

Website: www.rocanotherworld.com si https://asociatiaindustriicreative.com/rocanotherworld/