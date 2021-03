Prima pădure inteligentă din România

Vodafone anunta, in premiera in Romania, un proiect de padure inteligenta, conectata la reteaua Supernet. Padurea, situata in judetul Covasna, a fost dotata cu un sistem de monitorizare si semnalizare in timp real a sunetelor specifice exploatarilor forestiere, ceea ce ajuta la combaterea defrisarilor ilegale. Proiectul este parte a misiunii Vodafone de a proteja mediul si un apel la solidaritate pentru apararea padurilor din Romania impotriva defrisarilor ilegale, in linie cu noua pozitionare a brandului anuntata astazi la nivel global, „Impreuna putem”.