Piaţa de mâncare gătită şi băuturi a scăzut, în România, cu 29% în 2020 (Hospitality Culture Institute)

Valoarea totală anuală a pieţei de mâncare gătită şi băuturi s-a ridicat la 10,32 miliarde de lei, în 2020, în cinci dintre cele mai mari oraşe din ţară, respectiv Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj şi Braşov, în scădere cu 29% faţă de anul 2019, relevă studiul National Foodservice Research, realizat de Hospitality Culture Institute.

Cercetarea de specialitate arată că 47% din piaţa de mâncare gătită este generată, în prezent, de servicii de livrare utilizate de 9 din 10 respondenţi din Bucureşti şi din marile oraşe din ţară.

De asemenea, aproape două treimi (63%) dintre cei care au comandat mâncare cel puţin o dată în ultimele şase luni au făcut-o pentru acasă în cele multe situaţii, în timp ce doar 17% la locul de muncă.

Datele Hospitality Culture Institute evidenţiază faptul că, pentru următoarele şase luni, nu se preconizează o scădere a comenzilor prin intermediul serviciilor de delivery.

În privinţa comportamentului consumatorilor faţă de măsurile de prevenţie împotriva COVID-19, cât şi a estimărilor asupra veniturilor, 40% dintre cei intervievaţi au declarat că bugetul pentru a mânca în oraş a scăzut în ultimul an.

La nivelul oraşelor Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj şi Braşov, valoarea totală anuală a pieţei de mâncare gătită şi băuturi out of home (restaurante standard, fast-food, cantine, pub-uri şi supermarketuri) a ajuns, în 2020, la 10,32 miliarde de lei, cu 29% sub ceea ce se s-a înregistrat în anul anterior, respectiv 14,1 miliarde de lei.

Cele cinci oraşe reprezintă 60% din total piaţă, ceea ce duce industria ospitalităţii la o valoare de 17 miliarde de lei, în anul 2020, se precizează în studiul citat.

Ediţia a IV-a a celui mai mare studiu naţional în zona de food a fost realizată la începutul anului 2021 în cinci dintre cele mai mari oraşe din România: Bucureşti, Braşov, Timişoara, Cluj, Iaşi.

Culegerea datelor cantitative s-a realizat prin metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), în parteneriat cu Exact Business Solutions, companie cu experienţă de peste 10 ani în marketing research.

Hospitality Culture Institute, primul institut independent de cercetare, training şi consultanţă din România care studiază piaţa şi trendurile din HoReCa, reuneşte lideri din ospitalitate, profesionişti din diverse industrii, arhitecţi, reprezentanţi media, antreprenori şi manageri. Cele mai importante proiecte derulate de institut sunt: Horeca Business Accelerator, Ziua Naţională a Mâncatului în Oraş de Acasă, Conferinţa Naţională pentru Turism Intern, Conferinţa Naţională a Industriei Ospitalităţii, Romanian Hospitality Awards, National Food Service research şi Intimate roundtable conversations.

