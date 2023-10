Noaptea Albă a Galeriilor din Iași, 2023

Noaptea Albă a Galeriilor, organizată local de Asociația Culturală AltIași, se întoarce în galeriile de artă și spațiile expoziționale ieșene. Astfel, în acest week-end (6-8 octombrie 2023), în intervalul orar 18:00-23:59, iubitorii de artă sunt așteptați de zeci de entuziaști voluntari NAG pentru a explora propunerile celor 13 galerii locale, dintre care Baia Turcească, Galeria Octav Băncilă, Galeria Alchimia și Salonul Dr. Ștefan Possa se alătură pentru prima dată evenimentului.

Galerii participante / artiști/ expoziții:

Arcada Central Art Space (str. A. Lăpușneanu, nr.7 – 9) “The birthplace of the Sun“- Vladlen Babcinetchi, Andrei Cozlac.

Baia Turcească (str.Arhitect George Matei Cantacuzino, nr. 16) „Whispers of the Posthuman World. Dancing with Machines amidst Unstable Skies”- 13m10j, Matei Bejenaru, Alexandru Berceanu, Andreas Bunte (GE), Gregory Chatonsky (FR), Ciprian Ciuclea, Floriama Cîndea, Dorin Cucicov, Dragoș Dogioiu, Cecilie Waagner Falkenstrøm (DK), Belu Făinaru, Francois Heiser (FR), kinema ikon, Dirk Koy (SZ), Stefan Larsson (JP), Lev Manovich (RU/US), Lisa-Marleen Mantel (GE) și Laura Wagner (GE), Cătălin Marinescu, Marina Oprea, Stefan Panhans + Andrea Winkler (GE), Raluca Paraschiv, Tudor Pătrașcu, Tivon Rice (US), Cătălin Rulea.

Borderline Art Space (Carol I nr. 4, curtea interioară Habitat Proiect) „Dezvrăjit” – Nicolae Romanițan.

Galeria Aparte (str. Codrescu Teodor nr. 6) „Gala Absolvenților FAVD 2023” – expoziție de grup.

Galeria Artep (Șoseaua Sărărie 15) „Under Constriction” -Radu Carnariu.

Galeria Dana (str. Profesor Petru Cujbă 17) „Andezit 10” – Ilie Bostan, Vlad Ciobanu, Maxim Dumitraş, Petre Virgil Mogoşanu, Ana-Maria Negară, Bogdan Pelmuş, Ioan Pop-Vereta, Marcel Stanciu, Florin Strejac, Constantin Ţȋnteanu.

Galeria „Beciul lui Drossu” (str. A. Lăpușneanu, nr.7 – 9) „Dunkelheit” – Ioana Palmar.

Galeria „Th. Pallady” (str. A. Lăpușneanu, nr.7 – 9 Iași) „Delta-Mon Amour” Bogdan Bârleanu

Galeriile de artă „N. Tonitza” și „Octav Băncilă” (str. A. Lăpușneanu, nr.7 – 9) „Punct(e)ul – autoportret contemporan” – Liviu Suhar , Mihai Tarași, Constantin Tofan, Dragoș Pătrașcu, Jeno Bartoș, Mihai Pamfil, Zamfira Bîrzu, Cristian Ungureanu, Manuell Mănăstireanu, Felix Aftene, Cristian Diaconescu, Adrian Stoleriu, Andreea Stoleriu, Daniela Grapă, Radu Carnariu, Cristi Alexii, Eugen Alupopanu, Smaranda Bostan, Lucian Brumă, Bianca Boroș, Gabriel Caloian, George Cernat, Marinela Ciobanu, Claudiu Ciobanu, Rodica Crîșmaru, Adrian Crîșmaru, Ciprian Croitoru, Titus Ivan, Mihai Gîtman, Melania Hangan, Alexandra Floarea, Ori Meiri, Maria Morteci, Andrei Morteci, Ana Negară, Ioana Palamar, Mitruț Peiu, Andreea Pricop, Ioan Pricop, Andrei Scânteie

Galeria „Victoria”( Str.Piața Unirii, nr.12) „Power and Fragility”- Marinela Ciobanu.

Galeria Alchimia (B-dul Profesor Dimitrie Mangeron, nr 73 – Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” – TUIASI) „Proiecte de Licență ale absolvenților FAVD” – expoziție de grup

Greenhouse (Str. Atanasie 25) „Local (H)Ours – Research on the spot” – Andreea Cioară, Elena Chirilă, Ioana Mihai, Mălina Moncea, Sarah Muscalu

Salonul Dr. Ștefan Possa (str. Săulescu, nr. 4) „Flori – autoportrete”, expoziție de grup, Centrul Cultural „I.I. Mironescu”.

Despre NAG

Noaptea Albă a Galeriilor este cel mai important eveniment cultural nocturn din România care a atras atenția marelui public asupra artelor contemporane și a tinerilor artiști. Noaptea Albă a Galeriilor a pus bazele unei platforme de promovare a artei contemporane și a tinerilor artiști români, atât prin încurajarea contactului dintre artiști și galerii sau spații dedicate artei contemporane, cât și prin prezentarea artiștilor unui public extins, căruia îi oferă în fiecare an oportunitatea de a descoperi arta generației din care face parte.

Despre Asociația Culturală AltIași

Asociația Culturală AltIași a apărut în anul 2011 ca o modalitate formală de recunoaștere și validare a unui proiect cultural susținut exclusiv prin voluntariat din Iași: site-ul AltIasi.ro, lansat pe 20 octombrie 2008. În decembrie 2015, Asociația Culturală AltIași a susținut deschiderea spațiului de artă contemporană Borderline Art Space, iar în 2016 a organizat prima ediție a Nopții Albe a Galeriilor în Iași. În 2018 a implementat un Ghid al Iașului multicultural, un proiect care urmărește să facă cunoscută identitatea multiculturală a

orașului. Cel mai recent proiect național a constat în trimiterea către toate cele 6200 de școli din România a unui kit expozițional sub formă de ziar cu desenele lui Dan Perjovschi.