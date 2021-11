IAȘI: Creaţiile artistului Maurice Novac prezentate la Palatul Culturii în cadrul expoziţiei ‘Retrospektiv’

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional ‘Moldova’ Iaşi vă invită să vizitaţi, în perioada 9 noiembrie – 5 decembrie 2021, expoziţia ‘Retrospektiv’, semnată de artistul Maurice Novac.

Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‘Nicolae Grigorescu’ din Bucureşti – Secţia Artă monumentală, clasa prof. Simona Chintilă, promoţia 1978, Maurice Novac aparţine generaţiei cunoscută în istoria artei româneşti drept ‘generaţia optzecistă’.

A debutat sub semnul lui Horia Bernea, mentor pentru mulţi artişti ai acelei perioade, iar împreună cu criticul de artă Cătălin Davidescu, organizează la Muzeul de Artă din Craiova în 1983 şi 1985, două expoziţii reper pentru generaţia ’80, sub titlul ‘Imagini Contemporane’.

Cu o activitate artistică intensă, reprezentată prin numeroase expoziţii în Belgia, Statele Unite ale Americii, Argentina, Venezuela şi Olanda, aceasta din urmă fiind ţara în care a trăit şi creat timp de un deceniu, Maurice Novac este unul dintre artiştii români ale cărui lucrări au o cotă de piaţă importantă, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Expoziţia etalată pe simezele Muzeului de Artă din Iaşi cuprinde 31 de lucrări, care ilustreaza mai multe serii ale creaţiei sale, printre care: ‘Erou sacrificat’, ‘Pasăre sacrificată’, din perioada anilor ’80 – ’90, ‘Ioana and the City’, ‘Ioana’ s steps’, ‘The escape from Pompei’, ‘The road to Las Palmas’, din perioada 2000 – 2019, sau ‘The Walk’ şi ‘Garden of Wonders’, realizate în perioada ultimilor ani de pandemie.

Lucrările prezente în expoziţie fac parte din colecţiile muzeale ale Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României şi ale Muzeului de Artă Craiova, precum şi din colecţii private din ţară şi străinătate.

Acest proiect expoziţional intitulat sugestiv ‘Retrospektiv’, este un sumum al creaţiei sale artistice, o expresie a neîncetatelor căutări de a-şi testa limitele şi posibilităţile de exprimare, care subliniază o dată în plus abilitatea sa tehnică şi compoziţională, capacitatea de relevare a conştiinţei de sine.

Vernisajul va avea loc marţi, 9 noiembrie 2021, ora 17.00, la Palatul Culturii din Iaşi – Muzeul de Artă, în prezenţa maestrului Maurice Novac. Evenimentul va fi completat de lansarea albumului ‘Retrospektiv’. Curatorul acestei expoziţii este Adina Renţea.

Invităm publicul să viziteze această expoziţie, de marţi până duminică, între orele 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet), cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Accesul la eveniment se face în baza prezentării certificatului verde Covid-19.

(Comunicat de presă)