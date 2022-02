(FOTO) Expoziţie de plante exotice la Grădina Botanică din Iaşi

Gradina Botanica „Anastasie Fatu” a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi va invita sa vizitati expozitia de plante exotice, deschisa in perioada 5 februarie – 27 februarie 2022.

Cu acest prilej vor fi expuse specii si soiuri cunoscute sau mai putin cunoscute de azalee si camelii, precum si numeroase exemplare de plante originare din zone subtropicale si tropicale ale Asiei.

Colectia de azalee si camelii reuneste cele mai reprezentative exemplare cultivate intr-o gradina botanica din tara, acestea fiind remarcabile prin vârsta si dimensiuni. Pentru a pune in valoare calitatile decorative ale acestor plante, angajatii complexului de sere acorda o atentie deosebita ingrijirii acestora si creeaza amenajari peisagere inspirate de gradinile asiatice.

Un element de noutate este reprezentat de o zona pe care o apreciem drept un elogiu adus simplitatii, dedicata unei gradini ce decoreaza o locuinta specifica Asiei orientale, din care nu lipsesc plantele simbol, veranda cu usi glisante sau lanternele.

In cadrul acestor amenajari un loc special este destinat peretilor vegetali verticali, realizati din specii exotice decorative prin frunze, utilizate pentru reprezentarea unor simboluri vegetale si animale specifice spatiului est-asiatic: orhideea, arborele pagodelor, ursul panda si paunul.

Speciile si varietatile horticole prezentate completeaza diversitatea vegetala din celelalte spatii ale complexului de sere.

In compartimentele cu umiditate ridicata sunt cultivate plante din zone tropicale si subtropicale, cum sunt ficusii, crotonii, palmierii, dracenele, ferigile, begoniile, fucsiile, peperomiile, bromeliile, orhideele sau specii mai putin cunoscute din genurile Aeschynanthus, Anthurium, Asparagus, Cordyline, Dyckia, Justicia, Pachystachys, Pentas etc. In spatiile cu valori scazute ale umiditatii se gasesc colectii cu specii care provin din regiuni aride, cum sunt cactusii si plantele suculente din genurile Crassula, Euphorbia, Agave, Aloe, Sedum, Sansevieria, Gasteria, Jatropha, Orbea, Stapelia, Plectranthus, Kalanchoe, Monanthes, Pelargonium etc.

Intr-un compartiment special sunt mentinute conditii din medii de viata extreme pentru colectia de plante cu nutritie mixta sau carnivore, asa cum mai sunt cunoscute. Numeroasele exemplare ce retin atentia, mai ales prin capcanele specifice cu care captureaza insectele, se gasesc alaturi de alte specii de plante cu care impart si in conditii naturale acelasi habitat. In dioramele deosebit amenajate se gasesc exemplare de Drosera sau „roua cerului”, Pinguicula sau „foaie grasa”, Nepenthes sau „cupa maimutei”, Dionaea – „capcana Zeitei Venus” sau „capcana de otel”, respectiv Sarracenia sau „planta ulcior”.

De asemenea, sunt prezentate elemente de decor fixate pe panouri de inspiratie asiatica, pentru realizarea carora, angajatii au utilizat preponderent deseuri vegetale, innobilate cu aranjamente florale.

Programul de vizitare este zilnic, intre orele 9.00-16.00.

Pretul unui bilet este de 10 lei, atât pentru vizitarea standurilor expozitionale, cât si a sectiilor exterioare. Fotografiatul este liber.

Va recomandam sa utilizati intrarea in Gradina Botanica din strada Dumbrava Rosie nr. 7.

Galerie FOTO aici