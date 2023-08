FITPTI 2023, sub emblema ”feminin-masculin”

A XVI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) va începe pe 4 octombrie și se va desfășura până pe 10 octombrie sub emblema „feminin-masculinˮ.

Spectacole de teatru indoors și outdoors, lecturi publice, lansări de carte, expoziții, teatru studențesc, workshopuri, proiecții de film, conferințe, dezbateri, întâlniri spectatori-artiști configurează un program dens, atrăgător pentru toate categoriile de public, în peste 20 de locuri din oraș.

„Pentru noi, organizatorii, public tânăr nu înseamnă etatea din cartea de identitate, înseamnă toți cei care sunt curioși, care înțeleg cât de importantă este cultura în viața personală, știu cum și vor să se bucure de un act cultural elevat, care sunt deschiși să descopere, prin puterile magice ale teatrului, experiențe artistice inedite. Ca de fiecare dată, am optat pentru o temă de mare actualitate, raporturile dintre feminin și masculin, principiile fondatoare ale lumii, în artele scenice, îndreptând reflectoarele atenției estetice către ele și, implicit, asupra mentalităților timpului.ˮ, precizează teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI. Evenimentul se bucură în continuare de labelul „festival remarcabilˮ, atribuit de Asociația Europeană a Festivalurilor, cu sediul la Bruxelles, în semn de recunoaștere a înaltului nivelul valoric la care reuniunea se menține.

Invitați din 18 țări – Algeria, Argentina, Austria, Belgia, Bulgaria, Elveția, Franța, Germania, Italia, Israel, Marea Britanie, Mexic, Republica Moldova, România, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria – vor veni la Iași cu formule artistice inedite, de largă adresabilitate, de la vârste fragede (6 luni) la seniorat. Dintre creatorii români, pe afișul FITPTI apar numele câtorva dintre regizorii notorii: Radu Afrim, Gigi Căciuleanu, Andrei și Andreea Grosu, Bobi Pricop, Alexandru Mâzgăreanu, Cristian Ban, Selma Dragoș, Beatrice Iordan, Andu Dumitrescu etc.

Aceștia vor fi prezenți prin intermediul creațiilor lor realizate la Teatrul Odeon, de Comedie, Act, „Ion Creangăˮ, Centrul de Teatru Educațional Replika, Comic Entertainment din București, Teatrul de Stat din Constanța, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Teatrul Puck, Mini-Reactor de Creație și Experiment, Amalgam, Maidan Cluj Napoca, Gong Sibiu etc.

În program sunt spectacole care prilejuiesc reîntâlnirea cu celebrități ale scenei precum Dorina Lazăr, Pavel Bartoș, Tudor Chirilă, Mihaela Teleoacă, Al. Papadopol, Lari Giorgescu, Mihaela Sîrbu etc. Pe lista vedetelor se numără și mai mulți absolventi ai Universității Naționale de Arte „George Enescuˮ, partener al FITPTI, precum Nicoleta Lefter, Mihai Smarandache, Florentina Țilea, Liviu Pintileasa, Alin Florea, care vor avea și întâlniri cu studenții Facultății de Teatru.

A fost pus deja în vânzare un prim set de bilete, pe platforma bilet.ro. Prețul unui bilet este 50 de lei, cu reducere 50 la sută pentru elevi, studeți, șomeri (pe baza unui act doveditor).

În prima seară a FITPTI este programată producția Teatrului Odeon, NELINIȘTE de Ivan Vîrîpaev, în regia lui Bobi Pricop, un spectacol “despre relația dintre artă și viață, dintre creație și creator. La fel ca viața, teatrul este și provoacă neliniște; fiecare dintre noi este un ghem de neliniști pe care arta, sub toate formele ei, încearcă, și poate chiar ajută, să (ni) le descâlcească.”, cum precizează regizorul. În rolul principal apare actrița Dorina Lazăr, o faimoasă scriitoare americană, cu origini polonezo-germane, Ula Richter. Ea, nominalizată la Premiile Nobel, o persoană rezervată și discretă, acordă un interviu important jurnalistului polonez Krzysztof Zieliński. Interviul are o miză dublă: pentru Krzysztof poate fi o rampă de lansare către o carieră la New York, capitala media a lumii și paradisul oricărui jurnalist, iar pentru Ula reprezintă o extraordinară oportunitate de a spune adevărul sau, poate, de a provoca confuzie, creându-și astfel un alt mit personal. În distribuție figurează Alexandru Papadopol, Nicoleta Lefter, Mihai Smarandache, Gabriel Pintilei, Niko Becker.