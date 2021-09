FITPTI 2021 urmărește ″arta și tehnologia″

Vineri, 1 octombrie, începe cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, focus ″artă și tehnologie″. Programul include peste 100 de evenimente live (indoor, outdoor), online (live streaming, video streaming) și în eter.

Va fi teatru în scenă, pe stradă, în vitrine, teatru radiofonic, teatru accesibilizat pentru persoane cu deficiențe de auz și văz, instalații imersive receptate prin intermediul ochelarilor VR, improvizație online moderată de inteligența artificială, teatru făcut pe un text scris de un robot, expoziții, conferințe, lansări de carte, workshop-uri, demonstrații făcute de roboți etc. Roboțelul social Pepper, mascota actualei ediții, se va întâlni în foyer-ul Teatrului Luceafărul cu publicul, va spune story-uri teatrale, va dansa și va face selfiuri.

În conformitate cu prevederile legale și normele sanitare, capacitatea sălilor este limitată la 50 la sută, iar accesul la spectacole le este permis doar celor care au certificat verde european de vaccinare, adeverință de trecere prin boală, test negativ PCR (cu cel mult 72 de ore înainte) sau antigen (cu cel mult 48 de ore în avans).

″Pandemia cu noul Coronavirus a obligat artele vii la reinventare. Tendințe experimentale implicând creativ noile tehnologii în toate variantele lor au fost preluate de comunitatea artistică globală și încă într-un ritm accelerat. Direcții estetice recente practicate de câteva decenii au devenit prioritare și îmbogățite într-un an cât altele-n zece. Teatrul contactless a dominat perioada, reliefând preocupări de retorică performativă anterioare, oferind noi eșantioane imaginate de cei pregătiți să le dezvolte. Pe câteva dintre ele le reunim în programul nostru.″, declară Oltița Cîntec, curatorul Festivalului.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (ediția XIV) este organizat de Teatrul Luceafărul Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași; partenerii reuniunii sunt Primăria Iași, Centrul Cultural German, autoritățile landului Baden-Wurttemberg, Forumul Cultural Austriac, Ambasada Elveției, Ambasada statului Israel, Institutul Francez etc.

Cu o medie de 10 evenimente pe zi, până pe10 octombrie, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași reunește live și intermediat tehnologic artiști din 11 țări – Austria, Canada, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, România, Spania, care evoluează în 20 de locuri din oraș și din afara lui. Publicul țintă este foarte divers, organizatorii vizându-i pe toți cei care, indiferent de etate, au rămas curioși cultural, interesați de noi provocări estetice. Mizând pe multiple exclusivități naționale care îmbogățesc impresionanta listă de artiști și companii prezente pentru prima oară în Romană, exclusiv la FITPTI (o direcție de concept festivalier urmărită de teatrologul Oltița Cîntec cu prioritate încă de la prima ediție) – Improbotics Canada, Marea Britanie; THEaiTRE Praga Cehia; Susanne Kennedy și Markus Selg Germania; Ahuma Production Canada, Franța etc., reunind actori de prim rang valoric din România (Marcel Iureș, Florin Piersic Jr., Dorina Lazăr, Elvira Deatcu, Alexandru Papadopol, Marius Manole, Pavel Bartoș etc.) în spectacole în premieră în Iași, realizate de regizori precum Alexandru Dabija, Gigi Căciuleanu, Radu Afrim, Ada Milea, Felix Alexa, Peter Kerek etc., agenda artistică a manifestării este irezistibilă.