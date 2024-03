Festivalul concurs de teatru școlar „Hai la teatru!”, ediția a XVII-a

A XVII-a ediție a Festivalului concurs de teatru școlar „Hai la teatru!” va avea loc în cele două săli ale Teatrului Luceafărul Iași în zilele de 20 și 21 martie.

Alegerea acestor date este legată de calendarul internațional care înscrie, sub egida UNESCO, Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret (20 martie), Ziua Mondială a Marionetei (21 martie), Ziua Mondială a Teatrului (27 martie).

„Evenimentul nostru a făcut pionierat, fiind una dintre primele manifestări de acest tip din România. Interesul entuziast care l-a însoțit în

fiecare an ne-a determinat să continuăm, oferindu-le aceștor tineri talentați șansa de-a evolua pe o scenă profesionistă, ceea ce reprezintă o miză importantă. Beneficiile teatrului în perioada de modelare a personalității sunt bine cunoscute, ne bucurăm că există coordonatori care se ocupă de activarea talentului acestor tineri.”, spune teatrologul Oltița Cîntec, directorul artistic al Teatrului Luceafărul.

Prima etapă, a înscrierilor (59 de trupe), a fost urmată de o preselecție care a păstrat în concurs 33 de ansambluri. Lista participanților include formații din Iași, Victoria, Pașcani, Costuleni-Covansa, Țibănești, Hârlău, Valea Lupului, Satu Nou Belcești, Ruși Belcești. 406 elevi de școală primară, gimnazială și liceu pregătiți de 48 de coordonatori se vor întrece în cele două zile. Unele trupe sunt cu participare de tradiție: Thalienii Iași, Cantalup Valea Lupului, Mooz Iași, Les Apos’ Iași, Fenomenalii Pașcani, Victorița Victoria etc. Dar au apărut și altele noi: Aphrodite, Colegiul Național Negruzzi Iași, Noi, voi și …o scenă, Școala Gimnazială Costuleni, structura Covasna, Quasar for kids, Clubul Quasar for Kids Iași, Artiss, Colegiul Național Iași etc. Dorina Apetrei, prof. coordonator Artiss, a transmis organizatorilor următorul mesaj subliniind „actul de cultură concretizat la nivelul trupelor școlare de teatru, pentru stimularea telentelor autentice, pentru fericirea din ochii copiilor când ies de la un spectacol vizionat la Teatrul Luceafarul. Este onorantă tradiția acestui festival care se menține, în ciuda vremurilor schimbătoare".

Un alt element de noutate al ediției este organizarea unor întâlniri între elevii de liceu și studenți, masteranzi, absolvenți ai Facultății de Teatru de la UNAGE Iași.

Acestea vor avea loc pe 20, respectiv 21 martie, de la orele 17, sub genericul Azi elev, mâine student.

Hai la teatru!