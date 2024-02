Expoziție de plante exotice la Grădina Botanică din Iași

Sâmbătă, 10 februarie, ora 11.00, debutează Expoziția de plante exotice, în Complexul de sere al Grădinii Botanice „Anastasie Fatu” a Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care va putea fi vizitată până în ziua de 10 martie, ora 17.00.

Initial, evenimentul a fost dedicat exclusiv primei colectii de azalee si camelii din România, iar in acest an, la cea de-a XLIX-a editie, aceste plante sunt prezentate in diferite amenajari inspirate de natura sau de imaginatia peisagistilor institutiei, care le ingrijesc si le diversifica permanent. Astfel, au fost realizate din elemente vegetale exponate inedite care, asociate coniferelor din genurile Araucaria, Chamaecyparis, Juniperus si Podocarpus, evidentiaza noi abordari peisagere ce pun in valoare aceste colectii. Ca amenajare, dar si ca evolutie in timp, aceste exemplare care apartin la 28 taxoni din genul Rhododendron si 14 taxoni din genul Camellia se evidentiaza prin dimensiuni remarcabile de peste 2 m, dar mai ales prin diversitatea cromatica a florilor,.

Azaleele si cameliile provin din zona tropicala si subtropicala a Asiei de Est, dar in cadrul expozitiei sunt prezentate multe alte specii reprezentative pentru diverse biomuri terestre: begonii, orhidee, peperomii si filodendroni din padurile de foioase tropicale, aloe, agave, crasulacee si euforbii din zonele uscate ale Africii si Asiei sau cactusi din deserturile americane. Un punct de interes permanent reprezinta colectia de plante insectivore, la care tipul de nutritie mixotrofa a determinat aparitia de adaptari spectaculoase.

Din acelasi grup al plantelor cu adaptari impresionante, de data aceasta la conditii de seceta sau lumina directa a soarelui, fac parte specii din familia Bromeliaceae, endemice pentru America de Sud, care sunt grupate pentru prima data intr-o diorama care sugereaza habitatul unde acestea traiesc. Sunt expuse specii tericole ale genurilor Bromelia, Fosterella si Puya, rupicole, care apartin genurilor Pitcairnia si Vriesea sau epifite, din genurile Acanthostachys, Aechmea, Chryptanthus si Tillandsia, denumite adesea si plante aeriene, tocmai datorita adaptarilor de a se dezvolta in lipsa solului.

In cadrul acestor amenajari un loc special este destinat peretilor vegetali verticali, pe care sunt reprezentate simboluri din filosofia si traditiile japoneze, realizate prin combinarea a 6 taxoni diferiti prin forma, culoarea si textura frunzelor: Begonia bowerae Tiger, Fittonia albivenis – soi din grupul Argyroneura, Peperomia caperata Red Ripple, Pilea microphylla, P. spruceana Silver Tree si Saxifraga stolonifera.

Sectiile exterioare si serele vor putea fi vizitate intre 9.00-17.00.

Pretul unui bilet este de 15 lei, iar pentru studenti, pensionari si grupuri (minim 10 persoane) este de 10 lei, respectiv 5 lei pentru elevi, individual sau in grup (minim 10 persoane), inclusiv pentru organizatorii, profesorii si parintii care ii insotesc.

Fotografiatul este liber.

Va recomandam sa folositi intrarea in Gradina Botanica din strada Dumbrava Rosie nr. 7. (Comunicat Grădina Botanică Iași)