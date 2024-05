Evenimente din cadrul Romanian Creative Week la Palatul Culturii din Iași (15 – 26 mai 2024)

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener al Federaţiei Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) în organizarea celei de-a IV-a ediții a Romanian Creative Week, invită publicul la Palatul Culturii din Iași, pentru a participa la o amplă serie de expoziții, lansări de carte și spectacole, care va prilejui întâlnirea cu artiști, arhitecți și antreprenori.

Ca și la edițiile precedente, Palatul Culturii va fi inima activităților programate în cadrul Romanian Creative Week, cel mai mare eveniment din Europa dedicat industriilor creative.

Astfel, în intervalul 15 – 26 mai, orele 10.00 – 17.00:

– În Holul de Onoare, publicul este întâmpinat de expoziția intitulată „Season Zero”, a stilistului Ovidiu Buta, care argumentează că „moda noastră românească” este un fenomen strâns legat de momentul în care ea s-a înfățișat, post-revoluție, publicului. Propunând o călătorie fascinantă în memoria colectivă, pentru a redescoperi și reevalua momentele cheie ale modei post-decembriste, expoziția este curatoriată de Anda Zota și Elena Viziteu Ionescu. Pe data de 25 mai, în spațiul acestei expoziții, va avea loc lansarea cărții „O nouă victimă a modei”, semnată de Ovidiu Buta.

– În spațiul Muzeului de Istorie a Moldovei, poate fi vizitată expoziția „Wanna Be Fog With Me?”, curatoriată de Bogdan Iacob, istoric de artă, specializat în istoria artei recente. Expoziția reunește lucrări ale artiștilor Octav Grigorescu, Diana Popuț, Dan Beudean, Florin Ștefan, Dan Măciucă, Larisa Petcuț, Mihai Nuțu.

– La Muzeul de Artă poate fi vizitată expoziția „3…2..1! Never too early to prepare”, reunind lucrări ce depășesc impulsul de a crea conexiuni în timp și spațiu, prin activarea unor nostalgii, utopii ori distopii, subversiuni, fluctuații între îndoială și speranță. Curatori: Felix Aftene și Maria Bilașevski.

– În Rotonda Muzeului de Artă, publicul este invitat să descopere „Hub | Epretext Gallery” – o intervenție solo a artistei Ana Adam cu seria de lucrări „Care-i firul uitat care mă leagă pe mine de mine?/ What’s the forgotten thread that connects me to myself?”. Tema este un poem personal, creat dintr-o viziune feminină, despre relația foarte intimă a conștiinței ca proces introspectiv. Lucrările constau într-un număr variabil de perne, ale căror huse au, fiecare, un text brodat de artistă.

– Muzeul Etnografic al Moldovei prezintă publicului expoziția „Hub | MuzeAR by Centric”. În timp ce muzeele păstrează și prezintă artefacte culturale, tehnologiile imersive precum realitatea augmentată (AR) și realitatea virtuală (VR) amplifică implicarea, oferind experiențe interactive și educaționale. Ambele își propun să reducă decalajul dintre trecut și prezent, oferind publicului modalități dinamice de a explora istoria, arta și cultura în moduri captivante și memorabile. Ghidul virtual MuzeAR este o aplicație practică foarte interactivă și interesantă, ghid dezvoltat de echipa Centric de XR pentru Muzeul Etnografic al Moldovei, parte a Palatului Culturii, Iași.

Tot în intervalul 15 – 26 mai, dar între orele 12.00 și 20.00, în „Sala Mașinilor” (intrarea se face prin spatele Palatul Culturii) va avea loc expoziția „Loc:us”, curatoriată de Andreea Felciuc și Bogdan Zaha. Compusă dintr-o combinație de componente statice și mobile, „Loc:us” invită vizitatorii să privească dincolo de limitele cunoscute și să se conecteze cu spațiul care îi înconjoară.

În intervalul 18 – 26 mai, în spațiul expozițional din fața Sălii „Henri Coandă” publicul este invitat să parcurgă expoziția „UAD•FASHION•RESEARCH empowered by irina schrotter”, în cadrul căreia sunt prezentate patru demersuri ale masteranzilor din diferite promoții. Expozanții Hegedűs Tünde, Kiss Gyöngyvér, Nagy Klaudia, Daiana Stăncioiu au în comun o cercetare vizuală dublată de experimente pe suprafața textilă, cu rolul de a personaliza fiecare piesă vestimentară și/ sau accesoriu.

În perioada 20 – 23 mai 2024, în Sala Voievozilor se vor desfășura următoarele evenimente:

– În data de 20 mai, HazarDance pregătește o „Experiență la Palat” – spectacol și degustare de vinuri. Sunteți invitați la un eveniment exclusivist, ce îmbină tradiția, eleganța și arta. Degustarea de vinuri va fi coregrafiată de un expert somelier, care vă va îndruma să descoperiți nuanțele și caracteristicile unor vinuri de excepție, creând astfel o experiență gustativă de neuitat. Incursiunea în universul vinului va fi încununată de un spectacol electrizant, ce îmbină armonios muzica, dansul și artele spectacolului: „Double Fiesta” – un spectacol de teatru fizic realizat de Andrea Gavriliu.

– În data de 22 mai, se va desfășura workshop-ul UniCredit Lab/ Speed Mentoring for Wannabe Entrepreneurs. La #rcw24, UniCredit Bank continuă să investească activ în dezvoltarea comunităților creative printr-un workshop de educație financiară și antreprenorială, în cadrul căruia profesioniști din banking, business, financiar, juridic, digital marketing și branding vor mentora antreprenorii la început de drum, într-un program personalizat de tip speed mentoring.

– În data de 23 mai, organizatorii Romanian Creative Week pregătesc o dezbatere despre sustenabilitate, într-o lume în care această temă devine, de la un an la altul, vitală.

Detalii despre programul Romanian Creative Week pot fi obținute pe aplicația RCW, creată de echipa Centric și disponibilă pe Google Play și Apple Store. Aplicația oferă participanților o experiență inedită, prin intermediul unui modul de realitate augmentată. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași)