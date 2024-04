CTP Iași: Descoperă Tramvaiul Iepurilă în ediția aniversară de 10 Ani

Compania de Transport Public Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, Asociației Tramclub Iași și Boo Party, are deosebita plăcere de a vă invita la celebrarea a 10 ani de tradiție și bucurii de sezon cu Tramvaiul Iepurilă. În acest an, sărbătorim într-un mod cu totul special, cu un tramvai tematic nou, surprize și un concurs captivant!



Sâmbătă, 27 aprilie 2024, vino și tu la Palatul Culturii pentru a te întâlni cu Tramvaiul Iepurilă, între orele 10:45 și 11.15. Vechiul tramvai, pe care l-ați cunoscut și iubit, a fost reinventat pentru a vă oferi o experiență inedită în acest an aniversar.



Iepurilă, împreună cu Zâna Primăverii și personaje animate adorate de copii, vă vor întâmpina cu dulciuri, daruri și activități recreative. Este momentul perfect pentru a face amintiri alături de cei dragi, în spiritul sărbătorilor de Paște.



Traseul Tramvaiului Iepurilă



Tramvaiul va circula, apoi, pe ruta Târgu Cucu – Copou, oprind în fiecare stație, până la ora 14:00, pentru a oferi tuturor ocazia de a participa la această sărbătoare mobilă.



Program Extins



După lansarea din 27 aprilie, Tramvaiul Iepurilă va continua să aducă bucurie:

28 aprilie: traseul 1

29 aprilie: traseul 3

30 aprilie: traseul 5

1 mai: traseul 6

2 mai: traseul 7

3 mai: traseul 8

4 mai: traseul 9

5 mai: traseul 11

6 mai: traseul 13



Vă informăm că în cadrul evenimentului vor fi realizate fotografii și înregistrări audio/video, care vor fi folosite pentru promovarea activităților și serviciilor oferite de Compania de Transport Public Iași.

Comunicat CTP Iași