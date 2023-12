Ateneul Național din Iași anunță premiera spectacolului „O comedie adevărată”

Ateneul Național din Iași prezintă sâmbătă, 9 decembrie, ora 19.00 la Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”, premiera spectacolului „O comedie adevărată”, un one man show incendiar cu actorul Gelu Ciobotaru.

Textul spectacolului este inspirat din realitatea vieții de actor, de zbuciumul interior care apare ori de câte ori interpretezi un rol nou, dar și de bucuriile cuantificate poate doar de aplauzele furtunoase ale spectatorilor. Alexandru, personajul nostru, își spune povestea cu multă emoție și umor. Vorbește despre lungul drum parcurs din dragoste pentru „scândură”, de la viața de licean în cadrul unui Liceu de Artă, la cea de student la Actorie, culminând cu momentele intense și complicate ale unui actor angajat într-un teatru.

„Generația nouă de actori nu poate decât să ne facă mândri. Am acceptat îndată propunerea lui Gelu și i-am acordat tot creditul pentru a pune în scenă acest spectacol. Publicul are nevoie de comedie, are nevoie să trateze cu umor anumite situații pentru a se putea bucura pe deplin de ce oferă viața. Ne bucurăm să avem în repertoriu încă un spectacol care cu siguranță va atrage un public numeros”, a declarant Andrei Apreotesei, Managerul Ateneului ieșean.

O comedie adevărată – one man show cu Gelu Ciobotaru

Direcția de scenă – Gelu Ciobotaru

Scenografia – Alina Dincă Pușcașu

*SPECTACOL NERECOMANDAT MINORILOR SUB 16 ANI