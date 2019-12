22 decembrie 2019 – Solstiţiul de iarnă

Solstițiul de iarnă 2019 este momentul în care intrăm și din punct de vedere astronomic în iarnă, asta deși, din punct de vedere calendaristic, începutul iernii ar fi pe 1 decembrie.

De solstițiul de iarnă, care în 2019 are loc pe 22 decembrie, sunt legate multe legende, tradiții și superstiții. Se spune că acum se deschid cerurile și străfundurile și tot acum se bate binele cu răul.

Patru momente importante sunt pe parcursul unui an: cele două echinocţii, echinocțiul de primăvara şi echinocțiul de toamnă, precum şi cele două solstiţii, vara şi iarna.

Pe 22 decembrie are loc solstițiul de iarnă 2019, respectiv începutul iernii astronomice. La această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute. Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice.

La momentul solstițiului de iarnă, Soarele se află în emisfera australă a sferei cerești, la distanța unghiulară maximă de 23° 27′ sud față de ecuator. Soarele efectuează mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor și nopților. Începând cu această dată, durata zilelor va crește, în timp ce durata nopților va scădea, până la 21 iunie.

