Teatrul Tineretului din Piatra Neamț participă la festivalul digital ”POSTWEST \\ guess where” (articol, foto: Alex Aciobăniței)

În perioada 24-26 iunie 2020, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț participă la festivalul digital POSTWEST \\ guess where, organizat de Teatrul ”Volksbühne” din Berlin, alături de alte 10 instituții de cultură din estul Europei. Festivalul transcultural POSTWEST \\ guess where explorează conceptele Est şi Vest în contextul dinamicilor politice şi sociale ale prezentului.

Timp de trei zile vor fi prezentate pe o platformă online performance-uri live, conținut video la cerere, produse audio și discuții cu colaboratorii din proiect, toate acestea investigând artistic diviziunea dintre Est și Vest și stereotipurile pe care încă le generează. Platforma va fi completată de evenimentele conexe: seria Platform East, seturi de DJ și întâlniri cu artiștii.

Planificat pentru a se desfășura la Berlin în luna mai, POSTWEST își propunea să reunească șapte producții la sala mare, o producție site-specific și patru instalații. Criza a surprins teatrele partenere în diferite stadii de lucru. Confruntat cu o nouă realitate, POSTWEST s-a transformat dintr-un eveniment live de mari dimensiuni în festivalul digital POSTWEST \\ guess where.

Criza generată de Coronavirus nu a transformat doar formatul, dar și premisele pe care festivalul se construiește. Contrar așteptărilor, statele europene nu au mizat pe colaborare pentru a depăși situația generată de pandemie, ci s-au bazat pe propriile puteri. În acest context, POSTWEST \\ guess where încearcă să reflecteze la diferitele poziționări istorice și culturale care modelează Europa actuală, la posibilitatea de a gândi și de a construi un viitor împreună. Și mai ales, cum am putea ca producători de teatru, chiar și în timpul unui blocaj global, să continuăm să creăm rețele și inițiative transculturale pe termen lung, pentru a răspunde artistic la aceste dezbateri sociale actuale? Astfel, cum ar putea acest festival transcultural să se desfășoare după un an de pregătiri și repetiții întrerupte brusc, fără producțiile pe care le comisionase și fără o scenă reală? Prin întoarcerea la conceptul de bază al festivalului: colaborarea artistică internațională.

Cele douăsprezece producții planificate vor fi acum înlocuite de contribuții digitale care reflectă natura rețelei internaționale dezvoltate în timpul întâlnirilor dintre parteneri. În acest fel, festivalul devine, dintr-un eveniment teatral poziționat geografic, unul disponibil la nivel internațional în on-line.

Producțiile planificate inițial pentru festivalul de la Teatrul berlinez ”Volksbühne” din luna mai 2020 vor avea premierele în teatrele participante, atunci când situația o va permite. Spectacolele vor fi integrate în repertoriile acestora și vor putea fi vizionate de publicul local.

Prin viitoarele colaborări, POSTWEST rămâne o platformă în care disciplinele artistice nu sunt luate în considerare doar dintr-o perspectivă individuală sau națională, ci creează și un context transcultural.

Pentru formatul online al festivalului, echipa scenei pietrene propune eseul video „POSTWEST – something digital”. Conceptul îi aparține Gianinei Cărbunariu, manager al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Echipa artistică este formată din: Dorothee Curio (Germania), Mihai Păcurar, Vlad Petri, Alex Halka, Vlad Socea, Valer Simion Cosma, Emanuel Becheru, Paul-Ovidiu Cosovanu, Corina Grigoraș, Ruxandra Maniu, Andrei Merchea, Mircea Postelnicu.

„POSTWEST – something digital” își propune să ofere o incursiune în procesul de creație a unui spectacol de teatru, un proces întrerupt și regândit în funcție de noua realitate. Compus din fragmente de idei, gânduri și reacții, colajul invită la reflecție asupra granițelor vizibile și invizibile, mai ales în acest moment de criză care remodelează imaginea pe care o avem față de ceea ce este astăzi Europa și ceea ce ar putea sau ar trebui să fie. Este și un mijloc de a depăși o situație dificilă, de a merge mai departe în căutarea unor noi posibilități.

(articol, foto: Alex Aciobăniței)