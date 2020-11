Proiectul Caritabil “Christmas Groove” – 5 noiembrie-22 decembrie

Intervalul 5 noiembrie – 22 decembrie reprezintă perioada în care va avea loc proiectul de suflet al Asociației Tineretul ONU din România – Filiala Iași, Christmas Groove.

Astfel, Asociația a ales să marcheze prin acest proiect perioada Crăciunului, având ca scop principal strângerea de fonduri pentru continuitatea parteneriatului cu cei de la Casa Share, aducând astfel bucuria sărbătorilor de iarnă atât în sufletele copiilor ce beneficiază de ajutor financiar, cât și în sufletele participanților, voluntarilor și organizatorilor. Prin această campanie încercăm să facem posibil acest lucru și să evidențiem frumusețea acordării unui ajutor, iar prin seara de spectacol vrem să promovăm valori precum altruismul și să transmitem o atmosferă festivă către toți participanții. În plus, prin intermediul proiectului, ne dorim să creem o legătura mai strânsă cu sponsorii, arătându-le cât de mult a însemnat pentru noi ajutorul acordat, promovând în același timp Asociația atât pe plan local, cât și regional.

De asemenea, coordonatorii proiectului estimează un număr minim de 100 de participanți la concertul online, „Folkisme-n carantină”, având ca obiectiv principal obținerea unei sume de minim 1200 lei, care să provină atât din donațiile din cadrul concertului online, cât și din sponsorizări.

Evenimentul își propune să promoveze solidaritatea în rândul participanților și să aducă o atmosferă de sărbătoare în casele celor cu resurse mai puține. Astfel, prima etapă a proiectului, cunoscută sub numele de „Groove Days”, va avea loc în perioada 5 noiembrie – 9 decembrie , timp în care membrii asociației vor avea repetiții dedicate învățării de colinde. Ulterior, începând cu 11 decembrie până pe 22 decembrie, aceștia vor transmite mai departe prin glasurile lor Spiritul Crăciunului, tuturor sponsorilor care au fost alături Asociației în acest an. A doua etapă, Folkisme-n carantină, va avea loc pe data de 12 decembrie și constă în desfășurarea unor momente artistice în cadrul cărora vor fi invitați atât artiști locali, cât și regionali, cu scopul strângerii de fonduri și a promovării talentelor locale. În plus, prin intermediul acestei etape, ne dorim să promovăm valori precum altruismul și să transmitem o atmosferă festivă către toți participanții.

Alte proiecte ale noastre sunt: MUNIS – dezbatere care simulează organele supreme ONU, în care fiecare participant reprezintă interesele unei țări; Olimpiada ONU – un concurs care le oferă elevilor posibilitatea de a-și manifesta creativitatea, oferind idei pentru soluționarea problemelor actuale; Viața pe bune – aduce la cunoștință metode prin care o persoană poate acorda primul ajutor și adoptarea unui mod de viață mai sănătos și mai sigur; Green Hours – își propune să informeze publicul despre diverse probleme legate de mediul înconjurător, dar și modalități de concrete de prevenire ale acestora.

Asociația Tineretul ONU din România – Filiala Iași este o organizație non-guvernamentală, având ca scop promovarea valorilor și activităților ONU în rândul tinerilor români, al societății românești și al comunității internaționale.

