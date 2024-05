Iași – Lansare de album – Concert extraordinar Bogdan OTA, 18 mai 2024

Pianistul si compozitorul Bogdan Ota este artistul roman cu una din cele mai spectaculoase evoluții naționale si internaționale. Un nume sonor in industria muzicala contemporana, Bogdan a vandut peste 30.000 de albume si a concertat in Europa, Australia si Statele Unite ale Americii.

Artistul a lansat al treilea său album intitulat BLISS in Las Vegas printr-un concert la Hilton Lake Las Vegas alături de Henderson Symphonic Orchestra unde s-a bucurat de o sala arhiplina, concert la care s-a prezentat și Celine Dion in public sa-l asculte. Artista nu este singura vedeta internațională care a călcat pragul sălii de spectacol la concertele lui Bogdan. Printre VIP-urile americane cărora Bogdan le-a cântat se număra si fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, dr. Miriam si Sheldon Adelson, proprietarii celui mai mare lanț de cazinouri din lume care ulterior au devenit si prieteni apropiați ai artistului, cântăreața Vanessa Williams cu care Bogdan a colaborat intr-o producție Cirque du Soleil numită One Night for One Drop si lista poate continua.

Bogdan a apărut pe prima pagina a revistelor VIP si Luxury Las Vegas Magazine, a fost nominalizat Personalitatea Anului 2013 la secțiunea Arta de către Academia Europeana Hubners Who is Who și a fost invitat special al canalelor de televiziune FOX News si Channel 3.

Dupa 8 ani de concerte, recitaluri si producție media in SUA Bogdan s-a reîntors în țară și va lansa al patrulea album intitulat “CHRONOS – The Master of Time”.

Spectacolul de lansare a acestui nou album va avea loc pe 18 mai 2024 la orele 18:30 la Sala Unirii (Cinema Victoria) in Iași. Experiența spectatorilor va fi fabuloasă grație îmbinării originale a mai multor arte (muzica, balet, proiecții video, joc de lumini), in stilul mega producțiilor de pe scenele Las Vegas-ului.

Concertul este un eveniment cu covor roșu și șampanie organizatorii dorind sa ofere un tratament deosebit publicului in cadrul sesiunii de autografe si fotografii oficiale de la finalul serii.

Biletele sunt puse in vânzare in rețeaua bilet.ro si la casieria Ateneului.