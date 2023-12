Festivalul “Datini şi obiceiuri strămoşeşti” – Comăneşti 2023

Cea de-a XXVI – a ediție a Festivalului “Datini şi obiceiuri strămoşeşti” – Comăneşti 2023 are loc sâmbătă, 30 decembrie, începând cu ora 12,00.

Organizatori: Primăria și Consiliul Local Comănești

De Anul Nou, românii fac urări pentru a avea noroc, bani şi a fi sănătoşi în următorul an, mergând din casă în casă, respectând datinile străbune. Sorcova, Pluguşorul, Capra sau umblatul cu Ursul sunt doar câteva dintre cele mai frumoase obiceiuri de Anul Nou, păstrate din moşi-strămoşi în România.

Pentru a evidenția aceste datini și a le promova cum se cuvine, în fiecare an se adună în centrul oraşului Comanesti, zeci de cete de urşi, căiuţi şi capre de pe Valea Trotuşului, a Tazlăului din județele Bacău, Neamț, Botoșani, Iași și Vrancea, pentru a vesti intrarea în noul an. Primăria și Consiliul Local al orașului Comănești organizează în acest an a XXVI-a ediție a Festivalului de “Datini și obiceiuri strămoșești”.

Bucuroși de prezența din anii precedenți a peste 300 de colindători și urători, precum și a invitaților speciali din țară și de peste hotare, evenimentul adună începând de la orele 12.00, pe 30 decembrie peste 10.000 de iubitori de tradiții și datini străbune, de pe meleagurile comăneștene, băcăoane, dar și din alte zone.

Radio Iași este partener media!\