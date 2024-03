Este ultima zi a Târgului de carte Gaudeamus Radio România de la Craiova.

În foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” vor avea loc ateliere pentru cei mici şi lansări de carte.

Cătălin Glăvan, de la Radio Oltenia, ne spune cum arată programul ultimei zile de Gaudeamus de la Craiova.

Programul ultimei zile a Târgului de Carte Gaudeamus de la Craiova începe la ora 10:00 cu un atelier de origami pentru copii, denumit „Ursuleţul Bruno”, un atelier susţinut de Claudia Marilena Dumitru. De la ora 11:00 are loc lansarea cărţii „Legendele umorului românesc PRO-PARODIA MAXIMA”, în semnătura lui Radu Marini. De la ora 12:00 participăm la evenimentul de lansare a cărţii „Rime pentru mari şi mici, scrise cu un licurici”, de Dan Anghelescu. În ultimul eveniment al Târgului de Carte Gaudeamus de la Craiova din acest an, ne pierdem printre versurile autorului Marian Raicu. Acesta îşi lansează volumul „Scară la stele”. Închiderea oficială a Târgului de Carte Gaudeamus organizat în aceste zile la Craiova are loc la ora 13:00, iar vizitatorii se mai pot bucura de oferta de carte până la ora 14:00. (Rador)