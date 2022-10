Radio România pe podium la TAKTONS

În perioada 25-30.10.2022, colegii noștrii Dan Corjos, Cristi Bădescu și Cristi Iordache, ingineri de sunet la Serviciul Producţie, au participat ca membri ai juriului în cadrul ediției a 18-a a Concursului de înregistrări audio TAKTONS 2022, Novi Sad, Serbia. Dan Corjos este membru al juriului din 2009, Cristi Bădescu din 2015 iar Cristi Iordache de anul acesta. De anul acesta Dan Corjos este și trustee din partea Radio România la acest concurs. Inginerii de sunet de la seviciul Producție reprezintă Radio România la acest concurs din 2009.

Denumit simbolic şi festivalul sunetului frumos, Concursul TAKTONS este organizat la fiecare 2 ani de către Societatea de Radioteleviziune Voivodina din Novi Sad – Serbia, de anul acesta în noul sediu al Radioteleviziunii din Petrovaradin, lângă Novi Sad. Scopul acestui concurs unic în Europa, cu o tradiţie de patru decenii este de evaluare profesională a producţiilor muzicale sau vorbite (teatru) înscrise în concurs, producţii realizate în ultimii 2 ani în radiodifuziunile și televiziunile ţărilor invitate.

La concurs au participat Slovenia, Serbia (Belgrad), Serbia Voivodina (Novi Sad), Bosnia și Hertegovina, Muntenegru, Republica Srpska, Slovacia, Bulgaria și România. Bulgaria a fost pentru prima dată prezentă .

Concursul TAKTONS a avut 2 secţiuni, prima pentru producţiile de sunet radio și a doua pentru producţiile de sunet tv.

Prezenţa Societăţii Române de Radiodifuziune în cadrul concursului Taktons 2022 a fost foarte buna şi de această dată. Am ieşit învingători la categoriile:

C4 – muzică clasică – formații mari – live – categorie câştigată şi în 2011, 2013 si 2017 (în 2015 și 2019 locul 2) – Octavian Reu

F1 – înregistrări speciale, formaţii mici, muzică populară – Mihai Alboaie.

Piesele câştigătoare au fost :

C4 – Suita nr 2 Daphnis și Cloe de Maurice Ravel în interpretarea orchestrei Les Dissonances înregistrată de Octavian Reu și echipa Carului 1 Digital la Sala Mare a Palatului în cadrul Festivalului G. Enescu.

F1 – Bem bin nare – piesa populară turcească în interpretarea formației Anton Pann, înregistrată de Mihai Alboaie cu ajutorul lui Andrei Barbu în studioul T6-Sile Dinicu al Radiodifuziunii Române.

Am obţinut de asemenea şi 2 premii II şi 1 premiu III.

Premiile secunde au fost la categoriile :

C1 – muzică clasică, formaţii mici, înregistrări speciale, cu un fragment din Transfige Dulcisime Jesu de Marc-Antoine Charpentier – înregistrare realizată de Dan Corjos,

C2 – muzică clasică, formaţii mari, înregistrări speciale, cu un fragment din Concertul pentru flaut, harpă și orchestră de C.P.Basacopol – înregistrare realizată de Cristian Iordache în studioul T4.

Premiul III a fost la categoria C4 – muzică clasică – formatii mari – live, cu un fragment din partea a IV-a din Simfonia a 7-a de A. Bruckner – înregistrare realizată de Dan Corjos și echipa Carului 1 Digital la Sala Mare a Palatului în cadrul Festivalului G. Enescu.

Radio România a reuşit să-și menţină locul I la categoria C4, categorie foarte disputată și dorită de toți participanții din toate țările, cât și să câștige, pentru prima dată, F1. În plus, categoriile câştigate, cât şi cele la care Radio România a obținut locurile 2 şi 3 arată varietatea de producţii pe care Serviciul Producții le abordează: pop-rock, jazz, simfonic, folclor, new-age.

Sâmbătă, 29.10.2022, a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor Taktons 2022, în cadrul căreia Radio România a primit, în aplauzele tuturor, diplomele pentru locul întâi câştigat la cele doua categorii, cei prezenţi adresând felicitări reprezentanților Radio România pentru performanţa obţinută, exprimându-şi totodată admiraţia şi respectul pentru competenţa şi profesionalismul inginerilor de sunet români.

În toate ţările participante, statutul inginerului de sunet este unul foarte înalt, diferit de al celorlalţi ingineri, fiind priviţi cu mult respect, onoraţi si apreciaţi pentru munca lor, după cum spunea și coordonatorul Taktons, ing de sunet Aleksandar Marković: “A good sound engineer is the most important part of a good sound recording and creativity comes first after all” .

